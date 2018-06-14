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رئيسة "القومى للمرأة": 25% نسبة الوزيرات بالحكومة.. وتؤكد: تحرك للأمام

الخميس، 14 يونيو 2018 02:12 م
رئيسة "القومى للمرأة": 25% نسبة الوزيرات بالحكومة.. وتؤكد: تحرك للأمام الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب
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أعربت الدكتور مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، عن سعادتها لزيادة عدد الوزيرات فى الحكومة الجديدة التى شكلها الدكتور مصطفى مدبولى .
 
 
وأضافت رئيسة المجلس القومى للمرأة فى تصريحات لها، أن وجود 25%‏ نسبة الوزيرات فى الحكومة تحرك إلى الأمام وثقة فى سيدات وقيادات مصر من النساء.
 
 
وشهدت الحكومة الجديدة ارتفاع فى عدد الوزيرات لتصل إلى 8 سيدات، وذلك بانضمام سيدتين لتولى حقائب كل من البيئة، والصحة، وهم الدكتورة هالة أبو زايد لحقيبة الصحة، والدكتورة ياسمين فؤاد لوزيرة البيئة، مع استمرار 6 سيدات فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى وهن السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، وغادة والى وزيرة التضامن والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، وإيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وسحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ورانيا المشاط وزيرة السياحة.

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