video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 14 يونيو 2018 11:53 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

دونالد ترامب يحتفل بعيد ميلاده الثانى والسبعين

الخميس، 14 يونيو 2018 10:29 ص
دونالد ترامب يحتفل بعيد ميلاده الثانى والسبعين ترامب
(أ ف ب)
إضافة تعليق

احتفل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الخميس، بعيد ميلاده الثانى والسبعين بعد عودته إلى واشنطن إثر زيارة استغرقت يومين فى سنغافورة حيث عقد قمة مع الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون.

وفى سن 70 عاما كان ترامب عام 2016 الرئيس الأكبر سنا الذى يصل الى البيت الأبيض فى ولاية أولى، حيث أن رونالد ريجان كان فى الثالثة والسبعين حين أعيد انتخابه رئيسا عام 1984.

وتثير صحة الرئيس الجسدية والعقلية إهتماما لدى كثيرين فى البلاد. وأجرى الرئيس فى يناير أول فحوصات طبية له منذ وصوله الى السلطة وأعلن بعدها طبيب البيت الأبيض رونى جاكسون ان الرئيس "فى صحة ممتازة".

وقبل انتخابه نشر مسؤولو حملته فى ديسمبر 2015 تقريرا اعده طبيبه الشخصى انذاك هارولد بورنشتاين وقال فيه "إذا انتخب ترامب، يمكننى التأكيد بدون لبس أنه سيكون الشخص الذى يتمتع بافضل وضع صحى الذى ينتخب للرئاسة" فى الولايات المتحدة، لكن بورنشتاين قال فى مقابلة مع شبكة "سى أن أن" الشهر الماضى أن ترامب أملى عليه هذا التقرير.

كما قال الشهر الماضى أن أحد الحراس الشخصيين لترامب قدم الى مكتبه فى بارك افينيو السنة الماضية وإستحوذ على كل ملفات الرئيس الطبية. وأوضح أن ذلك حصل فى 3 فبراير 2017 بعد أيام على ما كشفه الطبيب لصحيفة "نيويورك تايمز" بأن ترامب يتناول دواء منذ سنوات لتقوية نمو الشعر.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البنتاجون يبحث مستقبل التدريبات فى كوريا بعد قرار ترامب تعليقها

منظمات أمريكية تقاضى إدارة ترامب بشأن حماية المياه

برلمانى روسى: ترامب لن يستطيع سحب القوات الأمريكية من كوريا الجنوبية

استطلاع رأى: نصف الأمريكيين يؤيدون تعامل ترامب مع كوريا الشمالية

صور.. هل يتفادى ترامب مع كوريا الشمالية أخطاء أوباما مع إيران؟.. دوائر سياسية تنصح البيت الأبيض بعدم تكرار ثغرات الاتفاق النووى فى صفقة سنغافورة.. والبرنامج الصاروخى الباليستى لطهران نصب أعين الرئيس الجمهورى

اخبار عالميه

ترامب

امريكا

الرئيس الامريكى

البيت الابيض




لا تفوتك
تعرف على كيفية قضاء أجازة العيد فى الأماكن السياحية بالأقصر × 16 معلومة

تعرف على كيفية قضاء أجازة العيد فى الأماكن السياحية بالأقصر × 16 معلومة

عبور 307 سفينة قناة السويس بحمولة 20 مليون طن فى 6 أيام

عبور 307 سفينة قناة السويس بحمولة 20 مليون طن فى 6 أيام

"أيها الصائمون لا تنسوا الزكاة".. الإفتاء: 13 جنيهًا حدأ أدنى وتجب قبل صلاة العيد.. وحكمها فرض على الكبير والصغير وتعطى للفقراء.. والشافعية: آخر موعد لها قبل غروب يوم العيد.. وكيل الأزهر: يجوز إخراجها نقودا

"أيها الصائمون لا تنسوا الزكاة".. الإفتاء: 13 جنيهًا حدأ أدنى وتجب قبل صلاة العيد.. وحكمها فرض على الكبير والصغير وتعطى للفقراء.. والشافعية: آخر موعد لها قبل غروب يوم العيد.. وكيل الأزهر: يجوز إخراجها نقودا

ذكريات سعيدة لن ينساها المصريون لكوبر.. التأهل للمونديال بعد 28 عامًا.. الصعود لـ"الكان" بعد 7 سنوات.. الوصول لنهائى الجابون بدون هزيمة.. إنهاء عقدة المغرب بعد 31 سنة.. والثأر من غانا بعد سداسية كوماسى

ذكريات سعيدة لن ينساها المصريون لكوبر.. التأهل للمونديال بعد 28 عامًا.. الصعود لـ"الكان" بعد 7 سنوات.. الوصول لنهائى الجابون بدون هزيمة.. إنهاء عقدة المغرب بعد 31 سنة.. والثأر من غانا بعد سداسية كوماسى

لو مستعجلة.. حيل اتبعيها فى تجهيز نفسك على سنجة 10 فى دقايق

لو مستعجلة.. حيل اتبعيها فى تجهيز نفسك على سنجة 10 فى دقايق

مؤتمر صحفى لـ"كوبر والحضرى" اليوم قبل مواجهة أوروجواى

مؤتمر صحفى لـ"كوبر والحضرى" اليوم قبل مواجهة أوروجواى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة