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دار الافتاء تعلن غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر فى مصر

الخميس، 14 يونيو 2018 07:50 م
دار الافتاء تعلن غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر فى مصر عيد الفطر المبارك أرشيفية
كتب لؤى على
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أعلنت دار الافتاء المصرية نتيجة استطلاع هلال شهر شوال 1439اليوم الخميس، ثبوت رؤيته ليكون غدا الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك2018 في مصر .
 
 
 
واستطلعت اللجان الشرعية والعلمية لدار الإفتاء المصرية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية مساء اليوم، هلال شهر شوال للعام الهجرى 1439 ، حيث أعلن الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية ، فى بيان رسمى اليوم، نتيجة الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال حيث ثبت رؤية هلال شوال وبالتالى يكون غدا الجمعة أول أيام شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك 2018.
 
 

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