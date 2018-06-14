دار الافتاء تعلن غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر فى مصر

كتب لؤى على

أعلنت دار الافتاء المصرية نتيجة استطلاع هلال شهر شوال 1439اليوم الخميس، ثبوت رؤيته ليكون غدا الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك2018 في مصر .

واستطلعت اللجان الشرعية والعلمية لدار الإفتاء المصرية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية مساء اليوم، هلال شهر شوال للعام الهجرى 1439 ، حيث أعلن الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية ، فى بيان رسمى اليوم، نتيجة الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال حيث ثبت رؤية هلال شوال وبالتالى يكون غدا الجمعة أول أيام شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك 2018.