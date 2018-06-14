حى النزهة يداهم منزل بميدان سفير بسبب تحويل الجراج مصنع لتحضير الأدوية

ماجد تمراز

ترأس اللواء خالد عقل، رئيس حى النزهة، برفقته قوة من مباحث قسم الحى وشرطة المرافق به، ومسئولى الإسكان، حملة على العقار رقم 9 شارع محمد عزمى، بميدان سفير، وذلك لفحصه، بناء على البلاغ المقدم بشأن تحويل الجراج الملحق به لنشاط تجارى وإزالة بعض الحوائط منه.

وقال رئيس الحى، إن القوة داهمت العقار، واتضح خلال الفحص، أن عمل تعديلات معمارية عليه قد تؤدى لخطورة على العقار، كما اكتشف خلال المداهمة، وجود معمل لتصنيع الأدوية داخل منطقة الردود الخلفية، مع وجود العديد من زجاجات الأدوية وأدوات التحضير، وتم التنسيق مع وكيل وزارة الصحة بالقاهرة، لاستدعاء الأطباء المختصين لفحص المعمل، وتم إرسال 9 أطباء من التفتيش الطبى والصيدلى، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع تحويلهم للتحقيق.

وعلى جانب آخر، تابع رئيس حى النزهة، أعمال منظومة النظافة الجديدة التى تم تطبيقها فى الحى الخميس الماضى، بعد انتهاء عقد الشركة الأجنبية العاملة بنظافة الحى.