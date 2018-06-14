حى العجوزة: تطوير كافة الحدائق وأسعارها لا تتعدى 5 جنيهات للفرد

كتب إبراهيم سالم

قال جمال إسماعيل، رئيس حى العجوزة، أن أهم ما يميز الحى بالعيد هى وجود حدائق ومتنزهات متعددة "حديقة النيل، حديقة أكتوبر، حديقة العرابى"، مؤكدا أنه تم تطويرها بصورة جميلة جدًا وعلى أعلى مستوى، وأسعارها فى متناول الأسرة، حيث بلغت أسعار التذاكر بها للكبار 5 جنيهات، وللصغار 2 جنيه.

وأضاف "إسماعيل" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن كورنيش النيل بالعجوزة من المناطق المميزة، تم تجديد الاستراحات بها للاستمتاع برؤية النيل خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، إلى جانب طرح حديقة أحمد عرابى مجانا أمام الزائرين من الأحياء الأخرى.