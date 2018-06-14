حبس عاطل قتل طالبا فى المنوفية لسرقة دراجته النارية

قررت نيابة مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، حبس عاطل قتل طالبًا خنقًا بقرية منشأة دملو لسرقة دراجته النارية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقى اللواء أحمد عتمان، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، بالعثور على جثة لشاب فى العقد الثانى بالمنطقة الرابعة بقويسنا مرتديا ملابسه ولا يوجد بها أى إصابات، وتم اتخاذ إجراءات النشر عن الجثة وتشكيل فريق بحث من ضباط إدارة وحدة مباحث قويسنا تحت إشراف العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، لتحديد هوية الجثة المعثور عليها وتوصلت جهود البحث إلى أن الجثة لـ محمد عادل محمد عبدالقادر، 16 عامًا، طالب، ومقيم بمنشأة دخلو التابعة لمركز قويسنا.

وباستدعا والد المتوفى تعرف على الجثة، وقرر أن نجله خرج مساء 10 يونيو الجارى، مستقلاً دراجته البخارية، ولم يعد.

وبعد تقنين الإجراءات توصلت جهود فريق البحث إلى أن المجنى عليه شوهد فى وقت معاصر لاختفائه بمرافقة "م ف م" 18 سنة، عاطل ومقيم بعرب أبو ذكرى دائرة المركز وأنه وراء ارتكاب الواقعة بقصد السرقة.

وبتقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بأنه استدرج المجنى عليه بحجة توصيله بالدراجة البخارية، وقام بتهديد بالسلاح "سكين" ثم ألقاها أرضًا وكتم أنفاسه حتى تأكد أنه فارق الحياة ثم قام بالاستيلاء على الدراجه البخارية والهاتف المحمول، ووتحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.