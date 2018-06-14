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تموين الجيزة: تشكيل غرفة عمليات مركزية للمتابعة مع 30 لجنة فرعية بالمحافظة

الخميس، 14 يونيو 2018 02:00 ص
تموين الجيزة: تشكيل غرفة عمليات مركزية للمتابعة مع 30 لجنة فرعية بالمحافظة هشام كامل مدير تموين الجيزة
كتب إبراهيم سالم
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قال هشام كامل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الجيزة، أن المديرية ستبدأ تشكيل غرفة عمليات ابتداء من أول أيام عيد الفطر المبارك، للمتابعة الدورية مع اللجان الفرعية التى شكلتها المديرية على مستوى المحافظة والتى بلغ عددها 30 لجنة، على أن يتم إعداد تقرير يومى يرفع للمديرية لرفعه لمحافظة الجيزة.

 

وأكد "كامل" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم التأكيد على اللجان الفرعية بتنظيم حملات مفاجئة على الأسواق والمخابز ومتاجر الجملة لمتابعة أسعار بيع السلع للجمهور، والتأكد من صلاحيتها للاستخدام، إلى جانب متابعة دورية عمل المخابز على مستوى المحافظة لعدم حدوث نقص بالخبز بالمحافظة خلال عيد الفطر المبارك.

 


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