تقرير لوزارة العدل الأمريكية ينتقد "كومى" بشأن تحقيق مع هيلارى كلينتون

(أ ف ب)

قدم تقرير لوزارة العدل الأمريكية دعما جديدا للرئيس دونالد ترامب الخميس فى معركته مع المحققين إذ أكد أن مدير مكتب التحقيقات الفدرالى السابق جيمس كومى "تجاوز القواعد" فى طريقة تعامله مع التحقيق فى ملف هيلارى كلينتون 2016.

ولم تجد هيئة رقابة داخلية تابعة للوزارة أدلة على تحيز سياسى فى تحقيق كلينتون الذى سبب صدمة أثناء الحملة الانتخابية وربما ساعد فى هزيمتها.

إلا أن التقرير الهيئة ألقى باللوم الشديد على كومي، المنتقد الشديد لترامب، واعتبر أنه تجاوز قواعد وإجراءات الهيئة، كما أن اثنين من عملاء مكتب إف بى آى إظهرا فى رسائل شخصية "استعدادا لاتخاذ عمل رسمى للتأثير" على فرص ترامب الانتخابية.