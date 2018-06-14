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تعرف على عقوبة شهادة الزور.. تصل إلى الحبس والغرامة

الخميس، 14 يونيو 2018 09:54 ص
تعرف على عقوبة شهادة الزور.. تصل إلى الحبس والغرامة حبس-أرشيفية
كتب أحمد حربى
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حدد المشرع مواد القانون أرقام 297، و300، و301، من قانون العقوبات عقوبة كل من شهد زور أو أرغم غيره على شهادة الزور.

وتنص المادة 297 على أنه : "كل من شهد زوراً في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين."

كما تنص المادة رقم  300 على أنه :"من أكره شاهداً على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زوراً يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة في المواد السابقة".

 فيما تنص المادة 301 على أنه : "من ألزم باليمين أو ردت عليه في مواد مدنية وحلف كاذباً يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن تزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه".

 

 

 

 


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