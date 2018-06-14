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ترامب مهاجما رئيس المفوضية الأوروبية: "أنت قاتل وحشى"

الخميس، 14 يونيو 2018 10:35 م
ترامب مهاجما رئيس المفوضية الأوروبية: "أنت قاتل وحشى" ترامب
(رويترز)
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أطلقت على جان كلود يونكر صفات كثيرة خلال توليه رئاسة وزراء لوكسمبورج أو رئاسة المفوضية الأوروبية، لكن ربما لم ينعته أحد مطلقا "بالقاتل الوحشي" الذى قال إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وصفه به فى مطلع الأسبوع.

وتحدث يونكر، الذى حضر اجتماعا لزعماء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى فى كندا، عن لقائه مع ترامب فى خطاب بمدينة ميونيخ الألمانية.

وقال يونكر "ترامب قال لى الأسبوع الماضي: 'جان كلود أنت قاتل وحشي، إنها المرة الأولى التى تصبح فيها لوكسمبورج خطرا على هذا النحو للولايات المتحدة. أعتقد أنه قصد بها الشكوى، لكنى لست متأكدا".

وفشلت قمة مجموعة السبع فى رأب صدع متنام بين الولايات المتحدة والقوى الأخرى، التى يتهم كثير منها ترامب بأتباع سياسات تجارية تحابى الولايات المتحدة على نحو غير منصف.

وذكرت مصادر بالاتحاد الأوروبى أن دوله أيدت بالإجماع يوم الخميس خطة لفرض رسوم على ما قيمته 2.8 مليار يورو (3.3 مليار دولار) من الواردات الأمريكية ردا على تعريفات أمريكية على واردات الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي.

 


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