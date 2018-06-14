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تأخر إقلاع 5 رحلات دولية بمطار القاهرة لظروف التشغيل وأعمال الصيانة

الخميس، 14 يونيو 2018 11:28 ص
تأخر إقلاع 5 رحلات دولية بمطار القاهرة لظروف التشغيل وأعمال الصيانة مطار القاهرة الدولى - صورة أرشيفية
كتبت رحاب نبيل
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شهد مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الخميس، تأخر إقلاع 5 رحلات دولية عن موعدهم المقرر بجدول التشغيل، لأعمال الصيانة وظروف تشغيل الرحلة، وإلغاء رحلة لنقل المعتمرين إلى جدة، وذلك لعدم جدواها اقتصاديا.
 
 
وقالت مصادر ملاحية بالمطار، إن رحلة الخطوط الأردنية رقم 502 المتجهة إلى عمان تأخرت لأكثر من ساعة عن موعدها، وتأخرت رحلة طيران خطوط نسما رقم 192 المتجهة إلى مدينة سكاكا، وتأخرت أيضا رحلة نفس الخطوط المتجهة إلى مدنية ينبع السعودية وتحمل رقم 182 لأعمال الصيانة، فيما تأخرت رحلة الخطوط المغربية رقم 273 المتجهة إلى مدينة كازبلانكا، ورحلة الخطوط التركية رقم 693 المتجهة إلى اسطنبول، بسبب ظروف التشغيل.
 
 
وأشارت المصادر، إلى أن سلطات المطار تلقت اخطارا من الخطوط السعودية، بإلغاء الرحلة الإضافية الخاصة بالخطوط رقم 3414، والمخصصة لنقل المعتمرين إلى مدينة جدة، وذلك لعدم جدواها اقتصاديا.
 

 


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