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برلمانى روسى: ترامب لن يستطيع سحب القوات الأمريكية من كوريا الجنوبية

الخميس، 14 يونيو 2018 08:29 ص
برلمانى روسى: ترامب لن يستطيع سحب القوات الأمريكية من كوريا الجنوبية أليكسى بوشكوف عضو مجلس الشيوخ الروسى
موسكو(أ ش أ)
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قال أليكسى بوشكوف عضو مجلس الشيوخ الروسى، إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لن يكون بوسعه سحب القوات الأمريكية المتواجدة فى كوريا الجنوبية، حتى لو أراد ذلك.

وكتب بشكوف تدوينة على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، حسبما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الخميس "ترامب يريد سحب القوات الأمريكية من كوريا الجنوبية؟ لن يستطيع حتى لو أراد ذلك".

وكان ترامب قد أعلن، أمس الأول الثلاثاء، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد عقب مباحثات القمة الأمريكية-الكورية الشمالية بسنغافوره، أن واشنطن ستتوقف عن تنفيذ أية مناورات عسكرية مع كوريا الجنوبية، طالما بقيت المفاوضات مع كوريا الشمالية جارية فى الاتجاه الصحيح.

وتعد قمة ترامب - كيم جونج أون التاريخية التى عقدت يوم الاثنين الماضى فى سنغافورة هى أول لقاء يجمع بين رئيسى الدولتين فى تاريخ العلاقات بينهما، وذلك بعد عقود من التوتر بين البلدين، على خلفية عدد من الملفات أبرزها طموحات بيونج يانج النووية.

وعقب القمة أعلن ترامب التوقيع على وثيقة مفصلة مع كوريا الشمالية، وأكد أن عملية نزع السلاح النووى لشبه الجزيرة الكورية ستبدأ بسرعة كبيرة، بينما وصف كيم جونج أون الوثيقة الختامية بأنها بداية جديدة فى العلاقات بين البلدين.

 


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