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ايرادات ميناء الحديدة ستنقل الى عدن في حال استعادته قوات الحكومة

الخميس، 14 يونيو 2018 04:39 م
ايرادات ميناء الحديدة ستنقل الى عدن في حال استعادته قوات الحكومة القوات الشرعية باليمن
أ ف ب
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أكد التحالف العسكرى في اليمن بقيادة السعودية، اليوم الخميس، أن الايرادات التي يتم تحصيلها من الحركة التجارية لميناء الحديدة، ستنقل الى المصرف المركزى في عدن في حال تمكنت القوات الموالية للحكومة المعترف بها من السيطرة عليه.

وتمثل واردات ميناء الحديدة مصدر تمويل رئيسي للمتمردين الحوثيين فى المناطق التي يسيطرون عليها، وبينها مدينة الحديدة والعاصمة صنعاء، حيث يقومون بدفع رواتب العسكريين والموظفين في القطاعات العامة.

ويقع مقر المصرف المركزى في عدن جنوب اليمن، العاصمة المؤقتة للحكومة المعترف بها دوليا. وكانت هذه السلطة نقلت المصرف من صنعاء بعدما اضطرت الى مغادرتها اثر سيطرة المتمردين عليها في سبتمبر 2014.

وقال التحالف العسكرى في بيان نشرته وكالة الانباء السعودية الرسمية "ستضمن عملية تحرير ميناء (الحديدة) توريد جميع إيرادات الميناء إلى البنك المركزى اليمنى".

وتعني هذه الخطوة ان السلطة المعترف بها دوليا والمدعومة من التحالف ستتحكم مباشرة بالايرادات التي كانت تذهب الى المتمردين.

 

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