video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 14 يونيو 2018 10:09 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

اليابان تعد للقاء بين "كيم جونج أون" و"شينزو آبى"

الخميس، 14 يونيو 2018 08:38 ص
اليابان تعد للقاء بين "كيم جونج أون" و"شينزو آبى" رئيس وزراء اليابان شينزو آبى
طوكيو(أ ف ب)
إضافة تعليق

تعد اليابان للقاء بين رئيس الوزراء شينزو آبى والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج اون وذلك بعد القمة الأمريكية الكورية الشمالية هذا الأسبوع، بحسب ما أوردت عدة وسائل إعلام يابانية.

وتريد طوكيو التى ظلت إلى حد كبير على هامش التحركات الدبلوماسية المكثفة فى الاشهر الماضية أن تتباحث فى شكل مباشر مع بيونج يانج حول مسألة الرعايا اليابانيين المخطوفين من قبل عملاء كوريين شماليين فى سبعينات وثمانينات القرن الماضى وهى مسألة ترتدى أهمية بالنسبة اليها.

وأوردت صحيفة "يوميورى شيمبون" أن المسئولين اليابانيين يدرسون احتمالات عدة بينها زيارة لآبى إلى بيونج يانج فى أغسطس، مشيرة إلى إمكان لقاء على هامش منتدى اقتصادى مقرر فى سبتمبر المقبل فى أقصى شرق روسيا.

وأفادت وسائل إعلام يابانية عدة الخميس أن كيم أبدى استعدادا للقاء آبى خلال قمته التاريخية الثلاثاء مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى سنغافورة. وكان آبى قال علنا إنه يرغب فى لقاء مباشر مع بيونج يانج لحل مسألة المخطوفين.

وتابعت المصادر أن مسئولين من وزارة الخارجية اليابانية يعتزمون اجراء محادثات مع مسئولين من الشمال خلال مؤتمر حول الامن يعقد هذا الأسبوع فى منغوليا.

وكتبت صحيفة "يوميورى شيمبون" انه "اذا كان القيام بزيارة إلى بيونج يانج خلال أغسطس صعبا"، فيمكن أن يجرى آبى محادثات مع كيم على هامش المنتدى الاقتصادى الشرقى المقرر فى فلاديفوستوك (روسيا) بين 11 و13 سبتمبر المقبل.

ورفض المتحدث باسم الحكومة يوشيهيدى سوجا تأكيد المعلومات وقال فى لقاء صحافى معتاد الخميس "لم يتأكد شىء فى الوقت الحاضر". وأضاف "اذا عقدت قمة يابانية كورية شمالية فمن المهم جدا أن تؤدى إلى حل قضايا البرنامج النووى والصواريخ وقبل كل شىء عمليات الخطف".

وتلقى مسألة الأشخاص الذين تم خطفهم من اليابان فى القرن الماضى لتدريب جواسيس فى كوريا الشمالية على اللهجة والثقافة اليابانية، بظلالها على العلاقات بين البلدين.

ومن المقرر أن يلتقى آبى الخميس أفرادا من أسر مخطوفين وان يجدد التزامه امامهم بحل المسألة.

وكان ترامب قال الثلاثاء إنه تباحث مع كيم فى المسألة لكنها وعلى غرار قضية الصواريخ التى يمكن أن تضرب اليابان لم ترد فى الوثيقة المشتركة التى وقعها المسئولان عقب القمة فى سنغافورة، والتى تعهدا بموجبها العمل من اجل "النزع التام للأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

استطلاع رأى: نصف الأمريكيين يؤيدون تعامل ترامب مع كوريا الشمالية

صور.. واشنطن وسول وطوكيو تتعهد بالعمل على نزع سلاح كوريا الشمالية النووى

كوريا الشماليه

امريكا

الزعيم الكورى الشمالى

بيونج يانج




لا تفوتك
تعرف على أسعار الكعك والبسكويت بالمجمعات بعد تخفيضها 20% مرة ثانية

تعرف على أسعار الكعك والبسكويت بالمجمعات بعد تخفيضها 20% مرة ثانية

4 مطبات تخطاها الفراعنة قبل مونديال روسيا

4 مطبات تخطاها الفراعنة قبل مونديال روسيا

زواج هانى سلامة وستيفانى صليبا فى الحلقة الـ28 من "فوق السحاب"

زواج هانى سلامة وستيفانى صليبا فى الحلقة الـ28 من "فوق السحاب"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

"داعمون للإرهاب دون دراية".. الذكاء الاصطناعى حول كبار الشركات المصرية إلى ممولين لقنوات الإرهاب فى قطر وتركيا.. المُعلن يتوجه للإعلان عبر السوشيال ميديا بالدولار دون معرفة من جمهوره أو من يدعم

"داعمون للإرهاب دون دراية".. الذكاء الاصطناعى حول كبار الشركات المصرية إلى ممولين لقنوات الإرهاب فى قطر وتركيا.. المُعلن يتوجه للإعلان عبر السوشيال ميديا بالدولار دون معرفة من جمهوره أو من يدعم

"المرور" ينتهى من استعداداته لمواجهة زحام الطرق السريعة فى العيد.. مساعد وزير الداخلية: تفعيل دور خدمة الإغاثة ومراقبة السرعة لتقليل الحوادث بالحملات الرادارية المتحركة.. ودعم الطرق والمحاور بسيارات دفع رباعى

"المرور" ينتهى من استعداداته لمواجهة زحام الطرق السريعة فى العيد.. مساعد وزير الداخلية: تفعيل دور خدمة الإغاثة ومراقبة السرعة لتقليل الحوادث بالحملات الرادارية المتحركة.. ودعم الطرق والمحاور بسيارات دفع رباعى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة