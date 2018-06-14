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المعمل الكيميائى يحدد مصير عاطل ضبط بحوزته 2 كيلو حشيش بالمرج

الخميس، 14 يونيو 2018 04:00 ص
المعمل الكيميائى يحدد مصير عاطل ضبط بحوزته 2 كيلو حشيش بالمرج مخدرات - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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كلفت نيابة المرج الجزئية، رجال المعمل الكيميائى بمصلحة الطب الشرعى، بإعداد تقرير فنى حول واقعة القبض على عاطل وبحوزته 2 كيلو حشيش مخدرات، قبل ترويجها على زبائنه وعملائه بمنطقة المرج.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى ضباط إدارة مكافحة المخدرات معلومات مفادها أن "أسامة.م.س.م" 39 سنة، عاطل، والمطلوب التنفيذ عليه فى 2 حكم حبس جزئى "تبديد" بإجمالى حبس سنتين وشهر، يزاول نشاطا غير مشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة ويتخذ من دائرة قسم شرطة المرج مكانًا لتجارته غير المشروعة.

وبإعداد الأكمنة تم ضبطه حال استقلاله السيارة رقم ج ق ن 539 ماركة فيات125 "ملكه"، وتواجده بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 2.250 كيلو جرام، ومبلغ مالى 150 جنيها، وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تحركاته، فتحرر المحضر اللازم ، وتولت النيابة التحقيقات التى أمرت بما سبق.


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