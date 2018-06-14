المتحدث باسم التحالف: القوات المشتركة على بعد 6 كيلو مترات من مطار الحديدة

إيمان حنا

قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية فى اليمن، العقيد الركن تركى المالكى، أن قوات المقاومة المشتركة تواصل تقدمها نحو مدينة الحديدة بخطى مدروسة وبدعم من التحالف العربى، وانها أصبحت على بعد 6 كيلو مترات من مطار الحديدة.

وأضاف المالكى، فى مداخلة مع قناة "الحدث"، أن القوات المشتركة فى ضوء عملياتها العسكرية الموسعة التى أطلقتها أمس لتحرير مدينة الحديدة تقدمت وتواصل تقدمها من ثلاثة محاور، تشمل محور مطار الحديدة ومحور كيلو 16 ومحور الحسينية.

وقال:" تقدمنا نحو الحديدة بتريث حفاظا على حياة المدنيين أيضا زرعت ميليشيا الحوثى كميات كبيرة من الألغام بعشوائية فى محيط مدينة الحديدة "، مشيراً إلى أن ميليشيات الحوثى رفضت خروج الأهالى من الحديدة لاستخدامهم كدروع بشرية .

وكشف المتحدث باسم التحالف عن وجود خطة متكاملة أعدها التحالف للتعامل مع كافة السيناريوهات على الأرض فى عملية تحرير الحديدة بما فى ذلك خطط طوارئ خاصة بالجانب الإنسانى والإغاثى، مشدداً أن تحرير الحديدة سيكون نقطة انطلاق لتحرير بقية محافظات الساحل الغربي.

وقال المالكى، إن "قرار بدء العمليات العسكرية الموسعة لتحرير مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجى جاء بعد نفاد كل الجهود السياسية مع مليشيا الحوثى، وقد رفضت جميع الحلول السياسية، وكان سبب تأخر بدء العملية العسكرية لتحرير الحديدة يرجع الی الجانب الإنسانى والحرص علی إعطاء فرصة للجماعة الحوثى للاستجابة للمبادرة الأممية والانسحاب سلميا لتجنب أى خسائر إنسانية ومدنية"، مؤكدا أن الحوثيين أفشلوا كافة الجهود السياسية لتسليم الحديدة.

وكان المتحدث باسم التحالف تركى المالكى، أكد فى تصريح لقناة سكاى نيوز عربية، أن التحالف والقوات المشتركة ملتزمين بحماية المدنيين وتطبيق بنود القانون الإنسانى الدولى التى تنص على حماية المدنيين أثتاء الحروب.