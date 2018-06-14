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الخميس، 14 يونيو 2018 10:03 م
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القبض على 6 هاربين من الأحكام بينهم هاربين من المؤبد فى حملة أمنية بالإسماعيلية

الخميس، 14 يونيو 2018 08:44 م
القبض على 6 هاربين من الأحكام بينهم هاربين من المؤبد فى حملة أمنية بالإسماعيلية العميد احمد عبدالعزيز مدير مباحث الاسماعيلية
الإسماعيلية – صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام ومباحث تنفيذ الأحكام بمديرية امن الإسماعيلية من القبض على 6 متهمين هاربين من الأحكام الجنائية بينهم هاربين من المؤبد  فى حملة أمنية لتنفيذ الأحكام.

 

وكان العميد احمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد مدحت منتصر رئيس المباحث الجنائية يفيد بضبط كلا من المتهم "محمود.ع.م"23 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز ابوصوير مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 2371 لسنة 2017 جنايات مركز ابوصوير والمقضى فيها بالسجن المؤبد بتهمة"مخدرات" والمتهم "علاء الدين.خ.م"52 عاما مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 1043 لسنة 2014 جنايات قسم ثان الإسماعيلية والمقضى فيها بالسجن المؤبد بتهمة "انضمام لجماعة الاخوان" والمتهم "محمد.ع.ن"35 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثالث الإسماعيلية مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 5112 لسنة 2016 جنايات قسم ثالث الإسماعيلية والمقضى فيها بالسجن سنة بتهمة"عاهة مستديمة" والمتهمة "أميرة .ع.ن"33 عاما مطلوب التنفيذ عليها فى الجناية رقم 5112 لسنة 2016 جنايات قسم ثالث الإسماعيلية والمقضى فيها بالسجن سنة بتهمة "عاهة مستديمة" والمتهم "هشام.م.م"38 عاما مدير مبيعات مقيم الشرقية مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 533 لسنة 2011 جنايات مركز القنطرة شرق والمقضى فيها بالسجن 15 سنة بتهمة "مخدرات" والمتهمة "صفاء.ف.م"41 عاما حاصلة على دبلوم صنايع مقيمة دائرة قسم ثان الإسماعيلية مطلوب التنفيذ عليها فى الجناية رقم 396 لسنة 2018 جنايات قسم ثان الإسماعيلية والمقضى فيها بالسجن 10 سنوات بتهمة"خطف بالإكراه".

 

 تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 

 


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