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الخميس، 14 يونيو 2018 04:41 م
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العمال الكردستانى يعلن مقتل 5 جنود أتراك شمال أربيل

الخميس، 14 يونيو 2018 03:10 م
العمال الكردستانى يعلن مقتل 5 جنود أتراك شمال أربيل قوات الجيش التركى
أ ش أ
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أعلن الجناح المسلح ل‍حزب العمال الكردستانى، اليوم الخميس، مقتل 5 جنود أتراك فى منطقة بارزان شمال أربيل.

وقال الجناح -فى بيان أوردته قناة(السومرية نيوز)- إن "قواتنا هاجمت موقعين للجيش التركى فى منطقة بارزان شمال محافظة أربيل، ما أسفر عن مقتل خمسة جنود أتراك".

وكان الجناح المسلح لحزب العمال الكردستانى أعلن خلال الفترة الماضية عن تنفيذ عدة هجمات ضد الجيش التركى فى ناحية سيدكان الحدودية شمال أربيل، فيما يواصل الجيش التركى إقامة المواقع العسكرية لقواته وقصف مواقع مسلحى العمال الكردستانى بشكل مكثف.

 

 


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تركيا

العمال الكرستانى

أربيل




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