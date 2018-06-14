video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 14 يونيو 2018 10:12 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

الصين توسع معركة السماء النظيفة فى حملة تخيم على آفاق الاقتصاد

الخميس، 14 يونيو 2018 09:20 ص
الصين توسع معركة السماء النظيفة فى حملة تخيم على آفاق الاقتصاد الرئيس الصينى
رويترز
إضافة تعليق

 تتحرك الخطوط الأمامية للحرب التى تشنها الصين على التلوث إلى ما بعد بكين والمدن المحيطة التى يغلفها الضباب الدخانى مدفوعة بمسعى لتحسين جودة الهواء والماء فى أنحاء البلاد.

وأصبح إقليم جيانغسو، صاحب ثانى أكبر اقتصاد بالصين، جبهة القتال الجديدة فى معركة تطهير البيئة مع سعى بكين للتصدى لحالة الاستياء العام وتسريع الانتقال إلى اقتصاد أكثر مراعاة للبيئة.

وتفيد السلطات المحلية بأن مئات من مصانع الصلب والاسمنت ومحطات توليد الكهرباء التى تعمل بالفحم إضافة إلى مصانع للبتروكيماويات أغلقت فى الشهور القليلة الماضية فى مدينتى سوتشو وليانيونقانغ الصناعيتين مع تكثيف الحكومة جهودها للقضاء على التلوث.

وبدأت مدينة سوتشو وضع قيودها الخاصة على النشاط الصناعى بعد زيادة تدهور جودة الهواء العام الماضى، وجعلت الحكومة الصينية من الحملة على تلوث الهواء أولوية قومية وتخطط لمد نطاق الحملة فى أنحاء البلاد وتوسيعها لتشمل الماء والتربة ومعالجة النفايات أيضا.

ومن غير الواضح حتى الآن كيف ستؤثر الحملة على النمو الاقتصادى المستهدف لهذا العام وقدره 6.5%، وأفادت بيانات لوزارة البيئة الصينية إن جودة الهواء فى سوتشو كانت الأسوأ بين 74 مدينة صينية كبيرة خلال أول خمسة أشهر من العام الجارى.

أما فى مدينة ليانيونقانغ الساحلية المجاورة لسوتشو فقد أغلقت السلطات أكثر من 200 مصنعا للكيماويات منذ فبرايربعد أن كشف تقرير بالتلفزيون المحلى قيام منطقة صناعية بالتخلص من الصرف بشكل غير قانونى، وقال سكان بالمدينة إن جودة الهواء تحسنت منذ إغلاق المصانع.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"أدخلوها بسلام آمنين".. مؤسسة دولية تؤكد: مصر الأكثر أمنا فى القارة الأفريقية.. "جالوب": القاهرة تفوقت فى معايير أمنها عن أمريكا وبريطانيا.. وتسجل 88 نقطة بالتساوى مع الدنمارك وسلوفينيا والصين

الصين تشيد باقتراح طرحته بشأن بيونج يانج بعد قرار ترامب وقف المناورات

محافظ كفر الشيخ: الشراكة مع الصين تعظم الاستفادة من الموارد الاقتصادية للرمال السوادء (فيديو)

مزهرية صينية عُثر عليها فى علبة أحذية تباع مقابل 19 مليون دولار

اخبار عالميه

الصين

الرئيس الصينى

تلوث




لا تفوتك
تعرف على أسعار الكعك والبسكويت بالمجمعات بعد تخفيضها 20% مرة ثانية

تعرف على أسعار الكعك والبسكويت بالمجمعات بعد تخفيضها 20% مرة ثانية

4 مطبات تخطاها الفراعنة قبل مونديال روسيا

4 مطبات تخطاها الفراعنة قبل مونديال روسيا

زواج هانى سلامة وستيفانى صليبا فى الحلقة الـ28 من "فوق السحاب"

زواج هانى سلامة وستيفانى صليبا فى الحلقة الـ28 من "فوق السحاب"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

"داعمون للإرهاب دون دراية".. الذكاء الاصطناعى حول كبار الشركات المصرية إلى ممولين لقنوات الإرهاب فى قطر وتركيا.. المُعلن يتوجه للإعلان عبر السوشيال ميديا بالدولار دون معرفة من جمهوره أو من يدعم

"داعمون للإرهاب دون دراية".. الذكاء الاصطناعى حول كبار الشركات المصرية إلى ممولين لقنوات الإرهاب فى قطر وتركيا.. المُعلن يتوجه للإعلان عبر السوشيال ميديا بالدولار دون معرفة من جمهوره أو من يدعم

"المرور" ينتهى من استعداداته لمواجهة زحام الطرق السريعة فى العيد.. مساعد وزير الداخلية: تفعيل دور خدمة الإغاثة ومراقبة السرعة لتقليل الحوادث بالحملات الرادارية المتحركة.. ودعم الطرق والمحاور بسيارات دفع رباعى

"المرور" ينتهى من استعداداته لمواجهة زحام الطرق السريعة فى العيد.. مساعد وزير الداخلية: تفعيل دور خدمة الإغاثة ومراقبة السرعة لتقليل الحوادث بالحملات الرادارية المتحركة.. ودعم الطرق والمحاور بسيارات دفع رباعى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة