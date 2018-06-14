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السكة الحديد للخدمات: طوارئ وإلغاء لإجازات عمال النظافة والأمن الإدارى بالعيد

الخميس، 14 يونيو 2018 05:00 ص
السكة الحديد للخدمات: طوارئ وإلغاء لإجازات عمال النظافة والأمن الإدارى بالعيد اللواء رفعت حتاتة
كتب رضا حبيشى
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أكد اللواء رفعت حتاتة رئيس شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة حالة الطوارئ وإلغاء الإجازات بين عاملى النظافة والأمن الإدارى العاملين بالمحطات والقطارات طوال أيام العيد، وأنه شخصيا مستمر فى العمل طوال العيد.

 

وأضاف رئيس الشركة المملوكة لهيئة السكة الحديد لـ"اليوم السابع" أنه لن يسمح بإجازة لأكثر من 25% من عاملى الشركة، على أن يتم تعويضهم بعد العيد بمقابل مادى أو بديل أجازات، وذلك من أجل استمرار الخدمة التى لا أن يمكن  تتعطل فى القطارات والمحطات.


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نظافة المحطات

السكة الحديد

شركة السكة الحديد للخدمات

نظافة القطارات




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