الرئيس اليمني: ميليشيات الحوثى جاءت من غبار التاريخ كلعنة وستذهب باللعنات

(أ ش أ)

قال الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادي، "إن ميليشيات الحوثى الانقلابية التى جاءت من غبار التاريخ كلعنة ستذهب كالغبار تشيعها اللعنات".

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء فى كلمة وجهها الرئيس اليمنى للشعب اليمنى بحلول عيد الفطر المبارك.

وأضاف الرئيس اليمنى خلال كلمته: "أن اليمن لن يدخر أى جهد ومعنا جهود الأشقاء فى دول التحالف فى تخفيف معاناة أبناء شعبنا وأننا نبذل جهودنا للتعامل مع الوضع الإنسانى والحفاظ على أرواح وممتلكات المدنيين كأولوية قصوى وفقًا للقانون الإنسانى الدولى وضمان تدفق المعونات الإنسانية لشعبنا الذى ندرك تمامًا كم قد أنهكته الميليشيات وزادت من معاناته" .