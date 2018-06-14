الرئيس اللبنانى: خسائر لبنان من النزوح السورى قرابة 10 مليارات دولار

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قال الرئيس اللبنانى ميشال عون، إن حجم الخسائر التى تكبدها اقتصاد لبنان حتى الآن جراء أزمة النزوح السورى داخل الأراضى اللبنانية، بلغت 9 مليارات و 776 مليون دولار.

وكان عون قد التقى، فى وقت سابق اليوم، سفراء دول مجموعة الدعم الدولية للبنان، حيث أكد لهم أن عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، لا يمكن أن تنتظر الحل السياسى للأزمة السورية والذى قد يتطلب وقتا كبيرا، وأن إمكانيات لبنان لم تعد تسمح ببقائهم على أرضه إلى أجل غير محدد، نظرا لما يسببه ذلك من تداعيات سلبية فى كافة المجالات.

من جانبه، أكد وزير الإعلام ملحم الرياشى، أن حزب (القوات اللبنانية) يدعم موقف عون من ملف النازحين السوريين وضرورة عودتهم الآمنة إلى بلدهم بالتنسيق مع المجتمع الدولى ومن دون الاصطدام معه.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبنانى اليوم لوزير الإعلام "الرياشي" فى قصر بعبدا الرئاسي.