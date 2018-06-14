الداخلية الأفغانية: القوات مستعدة للرد على أى انتهاك لوقف إطلاق النار

كابول (أ ش أ)

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، نجيب دانيش،" إن القوات المسلحة الأفغانية تلتزم باحترام وقف إطلاق النار مع حركة طالبان وفقًا لتوجيهات الرئيس الأفغانى، محمد أشرف عبد الغنى".

وأضاف دانيش - خلال مؤتمر صحفى عقد فى العاصمة الأفغانية كابول - حسبما نقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية " إنه سيتم اتخاذ تدابير أمنية شاملة عند المساجد والطرق السريعة والمناطق الترفيهية وعند المناطق التى تقام بها صلاة عيد الفطر"، موضحا أنه تم إصدار أوامر للقوات الأمنية بالتعاون الكامل مع المدنيين خلال أيام العيد .

وحث دانيش الأسر على منع أطفالهم من استخدام المفرقعات وأى مواد أخرى قد تتسبب فى إشعال النيران.

ويأتى ذلك بالتزامن مع إصدار وزارة الداخلية الأفغانية لبيان توجه فيه قوات الأمن باتخاذ إجراءات فورية لمنع بيع أو شراء المفرقعات وأى مواد خطرة أخرى تتسبب فى اندلاع حرائق.