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الجيش الليبى يدمر 17 آلية لإرهابيين تدعمهم قطر فى أجدابيا

الخميس، 14 يونيو 2018 11:11 ص
الجيش الليبى يدمر 17 آلية لإرهابيين تدعمهم قطر فى أجدابيا الأوضاع فى ليبيا
كتب أحمد جمعة
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أكدت مصادر عسكرية ليبية أن قوات الجيش الوطنى الليبى تمكنت من صد هجوم لمجموعات إرهابية تدعمها قطر فى وادى اكحيلة فى منطقة البريقة باجدابيا، ودمرت 17 آلية مسلحة للإرهابيين وأسرت عددا كبيرا منهم.

 

وقالت المصادر إن قوات الجيش الليبى تخوض اشتبكات عنيفة فى اجدابيا، مشيرة إلى شن الجيش الليبى لعملية عسكرية كبيرة للقضاء على الإرهابيين وبسط السيطرة على المنطقة بالكامل.

 

وأكدت المصادر أن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية دفعت بتعزيزات كبيرة مساء أمس لدعم القوات المتمركزة فى اجدابيا، مشيرة إلى فشل الجماعات الإرهابية فى الهجمات التى تشنها على حقول نفطية منذ مساء أمس.


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