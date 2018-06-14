البرلمان العربى يرحب بقرار الأمم المتحدة بتوفير الحماية للشعب الفلسطينى

(أ ش أ)

رحب رئيس البرلمان العربى الدكتور مشعل السلمى بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن توفير الحماية للشعب الفلسطينى وإدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلى بحق الشعب الفلسطينى .

وقال السلمى - فى بيان اليوم الخميس - "إن البرلمان العربى يرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر أمس بشأن توفير الحماية للشعب الفلسطينى وإدانة جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطينى، ونشكر الدول العربية والإسلامية والصديقة التى صوتت لصالح القرار، ونُطالب بتنفيذ هذا القرار وقرارات الأمم المتحدة الأخرى الخاصة بفلسطين".

وكان البرلمان العربى قد طالب فى قرار سابق صادر عن الجلسة الرابعة من دور الانعقاد الثانى للفصل التشريعى الثانى للبرلمان العربى التى عقدت فى الرباط بالمغرب بتوفير الحماية للشعب الفلسطينى أمام بطش قوات الاحتلال الإسرائيلى وأعمال القتل والتدمير والحصار الذى تقوم به .