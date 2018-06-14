video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 14 يونيو 2018 11:31 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

البرلمان العربى يرحب بقرار الأمم المتحدة بتوفير الحماية للشعب الفلسطينى

الخميس، 14 يونيو 2018 10:15 ص
البرلمان العربى يرحب بقرار الأمم المتحدة بتوفير الحماية للشعب الفلسطينى رئيس البرلمان العربى مشعل السلمى
(أ ش أ)
إضافة تعليق

رحب رئيس البرلمان العربى الدكتور مشعل السلمى بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن توفير الحماية للشعب الفلسطينى وإدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلى بحق الشعب الفلسطينى .

وقال السلمى - فى بيان اليوم الخميس - "إن البرلمان العربى يرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر أمس بشأن توفير الحماية للشعب الفلسطينى وإدانة جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطينى، ونشكر الدول العربية والإسلامية والصديقة التى صوتت لصالح القرار، ونُطالب بتنفيذ هذا القرار وقرارات الأمم المتحدة الأخرى الخاصة بفلسطين".

وكان البرلمان العربى قد طالب فى قرار سابق صادر عن الجلسة الرابعة من دور الانعقاد الثانى للفصل التشريعى الثانى للبرلمان العربى التى عقدت فى الرباط بالمغرب بتوفير الحماية للشعب الفلسطينى أمام بطش قوات الاحتلال الإسرائيلى وأعمال القتل والتدمير والحصار الذى تقوم به .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأمم المتحدة تصوت لصالح قرار يدين الاحتلال بسبب قمعه للمدنيين فى غزة

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: تعديل واشنطن محاولة فاشلة ولا يخدع أحدا

البرلمان العربى

الامم المتحده

قوات الاحتلال

الشعب الفلسطينى




لا تفوتك
تعرف على كيفية قضاء أجازة العيد فى الأماكن السياحية بالأقصر × 16 معلومة

تعرف على كيفية قضاء أجازة العيد فى الأماكن السياحية بالأقصر × 16 معلومة

عبور 307 سفينة قناة السويس بحمولة 20 مليون طن فى 6 أيام

عبور 307 سفينة قناة السويس بحمولة 20 مليون طن فى 6 أيام

"أيها الصائمون لا تنسوا الزكاة".. الإفتاء: 13 جنيهًا حدأ أدنى وتجب قبل صلاة العيد.. وحكمها فرض على الكبير والصغير وتعطى للفقراء.. والشافعية: آخر موعد لها قبل غروب يوم العيد.. وكيل الأزهر: يجوز إخراجها نقودا

"أيها الصائمون لا تنسوا الزكاة".. الإفتاء: 13 جنيهًا حدأ أدنى وتجب قبل صلاة العيد.. وحكمها فرض على الكبير والصغير وتعطى للفقراء.. والشافعية: آخر موعد لها قبل غروب يوم العيد.. وكيل الأزهر: يجوز إخراجها نقودا

ذكريات سعيدة لن ينساها المصريون لكوبر.. التأهل للمونديال بعد 28 عامًا.. الصعود لـ"الكان" بعد 7 سنوات.. الوصول لنهائى الجابون بدون هزيمة.. إنهاء عقدة المغرب بعد 31 سنة.. والثأر من غانا بعد سداسية كوماسى

ذكريات سعيدة لن ينساها المصريون لكوبر.. التأهل للمونديال بعد 28 عامًا.. الصعود لـ"الكان" بعد 7 سنوات.. الوصول لنهائى الجابون بدون هزيمة.. إنهاء عقدة المغرب بعد 31 سنة.. والثأر من غانا بعد سداسية كوماسى

لو مستعجلة.. حيل اتبعيها فى تجهيز نفسك على سنجة 10 فى دقايق

لو مستعجلة.. حيل اتبعيها فى تجهيز نفسك على سنجة 10 فى دقايق

مؤتمر صحفى لـ"كوبر والحضرى" اليوم قبل مواجهة أوروجواى

مؤتمر صحفى لـ"كوبر والحضرى" اليوم قبل مواجهة أوروجواى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة