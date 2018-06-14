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الاتحاد الأوروبى يرفع شركات الطيران الإندونيسية من قائمته السوداء

الخميس، 14 يونيو 2018 02:18 م
الاتحاد الأوروبى يرفع شركات الطيران الإندونيسية من قائمته السوداء طيران إندونيسيا
رويترز
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 أعلن الاتحاد الأوروبى، اليوم الخميس، رفع جميع شركات الطيران الإندونيسية من قائمته السوداء للسلامة، بعدما أجرت تحسينات مختصة بالأمن والسلامة.

وذكرت شبكة (إيه بى سي) الأمريكية، أن هذا التحرك يشمل أكثر من 50 شركة طيران إندونيسية، لافتة إلى أن جميع شركات الطيران الإندونيسية وضعت على القائمة المذكورة فى 2007 بسبب مخاوف متعلقة بالسلامة خلال السنوات الأخيرة.

يشار إلى أن 119 شركة طيران محظورة حاليا فى الاتحاد الأوروبي. ولا تنظم جميع الشركات المحظورة رحلات إلى أوروبا إلا أن وضعها على القائمة السوداء حفز عدد من الشركات والدول لتحسين معايير السلامة.

 


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طيران إندونيسيا

الاتحاد الأوروبى

القائمة السوداء




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