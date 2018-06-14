الإمارات: القوات المسلحة بدأت عملية تحرير الحديدة استجابة لطلب حكومة اليمن

(أ ش أ)

أكد مجلس الوزراء الإماراتى أن القوات المسلحة بدأت، وفى إطار التحالف العربى الداعم للشرعية فى اليمن، عملية تحرير مدينة الحديدة ومينائها، استجابة لطلب الحكومة الشرعية اليمنية.

وقالت الحكومة، فى بيان أورجدته وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الخميس، إنه بناء على طلب من الحكومة الشرعية اليمنية، تقوم القوات المسلحة الإماراتية فى إطار التحالف العربى الذى تقوده السعودية "بالبدء فى عملية تحرير مدينة الحديدة ومينائها من السيطرة غير المشروعة للميلشيات الحوثية".

وأشار البيان إلى أن العملية تهدف إلى وضع نهاية للممارسات العدوانية للمليشيات الحوثية تحقيقا لاستقرار اليمن وشعبه الشقيق، كما أنها تهدف إلى القضاء على الممارسات التحكمية والتعسفية لهذه المليشيات فى تحديد مسار المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب اليمني، فضلاً عن القضاء على تهريب الأسلحة التى أدت إلى إطالة أمد الحرب فى اليمن، لافتا إلى أن العمليات تهدف أيضا إلى تعزيز التوصل إلى حل سياسى للأزمة اليمنية، من خلال تغيير الواقع على الأرض.

وأكد البيان دعم الإمارات الكامل لجهود الأمم المتحدة فى هذا السياق، ةإلتزامها الكامل بقواعد القانون الدولى والقانون الدولى الإنساني.

وأوضح البيان أنه تم اتخاذ كافة التدابير تحسبا لأية مخاطر قد تنجم عن هذه العمليات، وذلك من خلال ما أولته قيادة التحالف العربى من أهمية وأولوية للشأن الإنسانى .