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الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الخميس، 14 يونيو 2018 08:00 ص
الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 38 درجة الطقس
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على السواحل الشرقية مائل للحرارة على السواحل الغربية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا، لطيف ليلا.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على بعض المناطق من شمال البلاد ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهي خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فهي خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.


 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
 

الصغرى العظمى
 

القاهرة 23 38

وسط الدلتا 22 37

الإسكندرية 23 33

بلطيم 21 31

مطروح 22 30

السلوم 21 34

سيوة 22 40

بورسعيد 22 31

دمياط 22 31

العريش 21 32

رفح 20 31

الإسماعيلية 22 38

السويس 22 38

رأس سدر 24 35

نخل 19 34

نويبع 27 37

طابا 22 34

كاترين 17 33

الطور 25 37

شرم الشيخ 28 35

الغردقة 27 38

مرسى علم 26 37

الفيوم 23 38

بنى سويف 23 39

المنيا 22 39

أسيوط 21 39

سوهاج 25 40

قنا 25 40

الأقصر 25 41

أسوان 28 42

أبوسمبل 28 40

الوادى الجديد 24 42

شلاتين 29 40

ابو رماد 30 39

راس حدربة 31 38

حلايب 31 37

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:
 

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 29 42

المدينة 25 39

الرياض 26 41

المنامة 33 40

أبوظبى 31 41

الدوحة 32 43

الكويت 31 44

دمشق 16 32

بيروت 23 28

عمان 16 30

القدس 17 28

غزة 20 30

بغداد 28 44

مسقط 32 37

صنعاء 15 28

الخرطوم 30 42

طرابلس 19 26

تونس 19 27

الجزائر 16 23

الرباط 15 24

نواكشوط 24 33


 

وفيما يلب بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:
 

الصغرى العظمى
 

أنقرة 15 33

اسطنبول 20 28

اسلام اباد 26 34

نيودلهى 30 42

جاكرتا 24 34

بكين 20 31

كوالامبور 24 33

طوكيو 19 24

أثينا 20 33

روما 16 25

باريس 13 30

مدريد 13 27

برلين 14 23

لندن 14 23

مونتريال 12 18

موسكو 08 18

نيويورك 16 28

واشنطن 17 30


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