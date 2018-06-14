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أنور قرقاش: تحرير الحديدة يفتح الطريق أمام السلام فى اليمن

الخميس، 14 يونيو 2018 05:47 م
أنور قرقاش: تحرير الحديدة يفتح الطريق أمام السلام فى اليمن أنور قرقاش
إيمان حنا
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قال وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن انطلاق عمليات تحرير ميناء الحديدة ستفتح الطريق أمام عملية سياسية ناجحة، تؤدى لإحلال السلام فى اليمن، وأشار قرقاش فى بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، بمناسبة بدء عمليات تحرير ميناء الحديدة استجابة لطلب الحكومة الشرعية اليمنية، أن الحوثيين مجرد ميليشيا تمثل مجموعة صغيرة من الشعب اليمنى.

وأشار الوزير الإماراتى إلى أن التهديدات الأمنية التى يشكلها الحوثيون لا تستهدف الشعب اليمنى فقط وإنما كذلك الدول المجاورة، وبأن ميليشيا الحوثى قامت بنهب الأموال وسرقة المساعدات الإنسانية الحيوية التى تصل إلى اليمن عبر ميناء الحديدة، واستغلوا مواقعهم على الساحل الغربى لليمن لتهديد حركة الملاحة العالمية.

وأضاف أن الحوثيين يواصلون تماديهم فى تحدى قرارات مجلس الأمن الدولي ورغبة الشعب اليمنى فى قيام حكومة دستورية، وإذا واصلوا سيطرتهم على الحديدة، واستغلال العائدات التى ترد من خلالها نظرا لموقعها الاستراتيجى، فإن الحرب ستستمر لفترة طويلة وكذلك معاناة الشعب اليمنى، لهذا يجب وضع حد لذلك.

وأكد أن نجاح الخطة السياسية التى تقودها الأمم المتحدة مرهون بتغير الوضع على الأرض، وحرمان الحوثيين من سيطرتهم على ميناء الحديدة بناء على طلب من الحكومة اليمنية الشرعية واستجابة أيضا للنداءات التي يطلقها سكان الحديدة من أجل نيل حريتهم من حكم الحوثيين.

وأوضح "قام الحوثيون بالانقلاب على الحكومة الدستورية الشرعية وقهر الشعب وتدمير البلاد وفوتوا العديد من الفرص التي أتيحت خلال السنوات الثلاث الماضية لإشراكهم في محادثات جادة للسلام في الوقت الذي تدهور فيه الوضع الإنساني على الأرض".


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