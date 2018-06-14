video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 14 يونيو 2018 09:44 م
خالد صلاح
}
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار النفط اليوم الخميس 14-6-2018 برنت يسجل 76.45 دولار للبرميل

الخميس، 14 يونيو 2018 08:03 م
أسعار النفط اليوم الخميس 14-6-2018 برنت يسجل 76.45 دولار للبرميل النفط - أرشيفية
كتب أحمد أبو حجر
إضافة تعليق

انخفضت أسعار النفط اليوم الخميس 14-6-2018، حيث سجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمى مزيج برنت نحو 76.45 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى إلى 66.57 دولار للبرميل من الإغلاق السابق.

تراجع أنشطة التكرير الصينية

وتتراجع الأسعار العالمية للنفط مدفوعة بارتفاع الإنتاج وتراجع أنشطة التكرير الصينية، على الرغم من أن قوة استهلاك الوقود فى الولايات المتحدة وانخفاض مخزونات الخام قدما بعض الدعم

وأعلنت الصين يوم الخميس انخفاض أنشطة التكرير من 12.06 مليون برميل يوميا فى أبريل إلى 11.93 مليون برميل يوميا فى مايو على الرغم من أن معدل تشغيل المصافى على أساس سنوى مازال مرتفعا بنسبة 8.2 %

جاء الانخفاض فى الوقت الذى أظهرت فيه بيانات أن الناتج الصناعى الصينى والاستثمارات ومبيعات التجزئة سجلت نموا يقل عن المتوقع فى مايو.
 

زيادة الإنتاج الأمريكى

كما تأثرت الأسعار سلبا بزيادة أخرى فى إنتاج النفط الخام الأمريكى الذى بلغ مستوى قياسيا أسبوعيا عند 10.9 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضى وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة يوم الأربعاء.

وزاد إنتاج الخام الأمريكى 30% تقريبا فى العامين الماضيين وهو يقترب الآن من مستوى إنتاج روسيا أكبر منتج فى العالم والتى ضخت 11.1 مليون برميل يوميا فى أول أسبوعين من يونيو.

ويفوق إنتاج الخام الأمريكى حاليا مستوى إنتاج السعودية أكبر دولة مُصدرة للنفط والتى تنتج ما يزيد قليلا عن 10 ملايين برميل يوميا.

باركليز يرجح اتفاق أوبك على زيادة إنتاج النفط فى اجتماع 22 يونيو

قال بنك باركليز فى تقرير بحثى عن السلع الأولية إنه يتوقع أن تتفق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) فى اجتماعها الذى ينعقد فى 22 يونيو على زيادة الإنتاج وأن يحذو المنتجون الآخرون من خارج أوبك المشاركون فى إعلان التعاون حذو المنظمة.

وأضاف البنك أنه يتوقع ألا يسفر اجتماع أوبك عن تغيير فى توقعات المنظمة لسعر خام القياس العالمى مزيج برنت البالغ 70 دولارا للبرميل هذا العام و65 دولارا للبرميل فى العام القادم.

وقال باركليز ”السيناريو الأساسى لدينا هو أن إمدادات نفط أوبك (باستثناء فنزويلا وإيران) ستزيد بما يتراوح بين 700 و800 ألف برميل يوميا من الربع الثانى وحتى الربع الرابع من 2018.

وتابع قائلا إنه فى حين أن اجتماع أوبك فى يونيو ربما يشهد خلافات فإن من الصعب تصور نتيجة للاجتماع يكون من شأنها الضغط على الأسعار بشكل حاد مثلما حدث فى نوفمبر 2014.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الطاقة السعودى: تلقينا اقتراحا بزيادة إنتاج النفط 1.8 مليون برميل يوميا

"باركليز" يرجح اتفاق "أوبك" على زيادة إنتاج النفط فى اجتماع 22 يونيو

النفط ينخفض مع تراجع أنشطة التكرير الصينية وارتفاع إنتاج الخام الأمريكى

النفط

اسعار النفط

اسعار النفط اليوم

اسعار النفط الخام

اسعار النفط الخام اليوم

اسعار برنت

اخبار الاقتصاد

اوبك




لا تفوتك
بالأسماء.. القائمة الكاملة لوزراء حكومة المهندس مصطفى مدبولى

بالأسماء.. القائمة الكاملة لوزراء حكومة المهندس مصطفى مدبولى

شاهد فى دقيقة.. أحكام زكاة الفطر.. 13 جنيها كحد أدنى

شاهد فى دقيقة.. أحكام زكاة الفطر.. 13 جنيها كحد أدنى

وزير الداخلية الجديد ينتمى لمدرسة الأمن الوطنى.. تاريخ حافل فى اصطياد كوادر الإرهاب.. صاحب مبادرة مداهمة معسكرات الإرهابيين بالصحراء.. تخرج من كلية الشرطة بالثمانينات وتدرج فى المناصب حتى تولى الحقيبة الوزارية

وزير الداخلية الجديد ينتمى لمدرسة الأمن الوطنى.. تاريخ حافل فى اصطياد كوادر الإرهاب.. صاحب مبادرة مداهمة معسكرات الإرهابيين بالصحراء.. تخرج من كلية الشرطة بالثمانينات وتدرج فى المناصب حتى تولى الحقيبة الوزارية

من هو وزير الدفاع الجديد؟.. الفريق محمد زكى شغل منصب قائد قوات الحرس الجمهورى فى عهد المعزول ورقى لرتبة فريق العام الماضى.. رفض فض اعتصام الاتحادية بالقوة وانحاز لمطالب الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013

من هو وزير الدفاع الجديد؟.. الفريق محمد زكى شغل منصب قائد قوات الحرس الجمهورى فى عهد المعزول ورقى لرتبة فريق العام الماضى.. رفض فض اعتصام الاتحادية بالقوة وانحاز لمطالب الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013

شاهد.. روسيا تمزق شباك السعودية بخماسية نظيفة فى افتتاح كأس العالم

شاهد.. روسيا تمزق شباك السعودية بخماسية نظيفة فى افتتاح كأس العالم

كوبر: محمد صلاح سيلعب أمام أوروجواى بنسبة 100%

كوبر: محمد صلاح سيلعب أمام أوروجواى بنسبة 100%

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة