أسعار النفط اليوم الخميس 14-6-2018 برنت يسجل 76.45 دولار للبرميل

كتب أحمد أبو حجر

انخفضت أسعار النفط اليوم الخميس 14-6-2018، حيث سجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمى مزيج برنت نحو 76.45 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى إلى 66.57 دولار للبرميل من الإغلاق السابق.

تراجع أنشطة التكرير الصينية

وتتراجع الأسعار العالمية للنفط مدفوعة بارتفاع الإنتاج وتراجع أنشطة التكرير الصينية، على الرغم من أن قوة استهلاك الوقود فى الولايات المتحدة وانخفاض مخزونات الخام قدما بعض الدعم

وأعلنت الصين يوم الخميس انخفاض أنشطة التكرير من 12.06 مليون برميل يوميا فى أبريل إلى 11.93 مليون برميل يوميا فى مايو على الرغم من أن معدل تشغيل المصافى على أساس سنوى مازال مرتفعا بنسبة 8.2 %

جاء الانخفاض فى الوقت الذى أظهرت فيه بيانات أن الناتج الصناعى الصينى والاستثمارات ومبيعات التجزئة سجلت نموا يقل عن المتوقع فى مايو.



زيادة الإنتاج الأمريكى

كما تأثرت الأسعار سلبا بزيادة أخرى فى إنتاج النفط الخام الأمريكى الذى بلغ مستوى قياسيا أسبوعيا عند 10.9 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضى وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة يوم الأربعاء.

وزاد إنتاج الخام الأمريكى 30% تقريبا فى العامين الماضيين وهو يقترب الآن من مستوى إنتاج روسيا أكبر منتج فى العالم والتى ضخت 11.1 مليون برميل يوميا فى أول أسبوعين من يونيو.

ويفوق إنتاج الخام الأمريكى حاليا مستوى إنتاج السعودية أكبر دولة مُصدرة للنفط والتى تنتج ما يزيد قليلا عن 10 ملايين برميل يوميا.

باركليز يرجح اتفاق أوبك على زيادة إنتاج النفط فى اجتماع 22 يونيو

قال بنك باركليز فى تقرير بحثى عن السلع الأولية إنه يتوقع أن تتفق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) فى اجتماعها الذى ينعقد فى 22 يونيو على زيادة الإنتاج وأن يحذو المنتجون الآخرون من خارج أوبك المشاركون فى إعلان التعاون حذو المنظمة.

وأضاف البنك أنه يتوقع ألا يسفر اجتماع أوبك عن تغيير فى توقعات المنظمة لسعر خام القياس العالمى مزيج برنت البالغ 70 دولارا للبرميل هذا العام و65 دولارا للبرميل فى العام القادم.

وقال باركليز ”السيناريو الأساسى لدينا هو أن إمدادات نفط أوبك (باستثناء فنزويلا وإيران) ستزيد بما يتراوح بين 700 و800 ألف برميل يوميا من الربع الثانى وحتى الربع الرابع من 2018.

وتابع قائلا إنه فى حين أن اجتماع أوبك فى يونيو ربما يشهد خلافات فإن من الصعب تصور نتيجة للاجتماع يكون من شأنها الضغط على الأسعار بشكل حاد مثلما حدث فى نوفمبر 2014.