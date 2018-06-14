أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 14-6-2018

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 14-6-2018، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة تعاملات جلسة اليوم الخميس، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات باستثناء المؤشر الرئيسى، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 545 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 907.991 مليار جنيه.

البورصة تربح 545 مليون جنيه

استقبلت البورصة المصرية، تشكيل الحكومة الجديدة، بارتفاع طفيف للمؤشر الرئيسى وتراجع باقى المؤشرات، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 545 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 907.991 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول 180 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه عبر تنفيذ 22 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 53.47% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 39.66%، والعرب على 6.87% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 58.73% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 41.26%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة بلغت 1.2 مليون جنيه، 1.5 مليون جنيه، 156.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 29.5 مليون جنيه، 93.9 مليون جنيه، 35.6 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 16220 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 2711 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 16172 نقطة.

وانخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 800 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 2043 نقطة، فيما صعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 467 نقطة.

وارتفعت أسهم 49 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 79 شركة، ولم تتغير مستويات 33 شركة.

بيع 300 ألف سهم من شركة رواد

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة رواد مصر للاستثمار السياحى لعدد 300.185 سهم بقيمة إجمالية 138.1 مليون جنيه.

وسجلت شركة رواد مصر للاستثمار السياحى خلال 2017، خسائر مجمعة بقيمة 6.71 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 4.1 مليون جنيه في 2016، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وكشفت القوائم المجمعة السنوية، ارتفاعاً بتكاليف النشاط، حيث بلغت 48.64 مليون جنيه، مقارنة بـ31.42 مليون جنيه في 2016.

أبراج تبيع حصتها فى أوراسكوم

أعلنت شركة أوراسكوم للإنشاءات، عن بيع أبراج كابيتال كامل حصتها البالغة 6 مليون و256 ألف سهم بنسبة تمثل 5.4% من رأس مال أوراسكوم بسعر 8.30 دولار للسهم، بإجمالى صفقة 51.9 مليون دولار، وبذلك لا تمتلك أبراج أى أسهم فى الشركة، بحسب بيانها للبورصة.

وحققت شركة أوراسكوم، أرباحاً بلغت 35 مليون دولار خلال الثلاثة الأشهر المنتهية فى مارس الماضى، مقابل أرباح بلغت 31.5 مليون دولار في الفترة المقارنة من العام السابق.

وأقرت الجمعية العامة العادية لشركة أوراسكوم كونستراكشون ليميتد توزيع أرباح 30 مليون دولار، اعتماداً على حسابات الشركة بنهاية مايو 2018.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 756.8 مليون دولار، مقابل إيرادات بلغت 1.06 مليار دولار في الربع المقارن من 2017.