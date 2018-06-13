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​وزير الزراعة يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر المبارك

الأربعاء، 13 يونيو 2018 03:45 م
​وزير الزراعة يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر المبارك د. عبد المنعم البنا وزير الزراعة
كتب عز النوبى
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بعث الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
 
وقال البنا فى برقيته: "بالأصالة عن نفسى وبالنيابة عن جموع الفلاحين والعاملين بالقطاع الزراعى فى مصر، نتقدم بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعلى مصر والمصريين والأمتين العربية والإسلامية  أعواماً عديدة وبلادنا فى تقدم ورقى".
 
واختتم البنا برقيته داعيًا المولى عز وجل، أن يعيد تلك المناسبة الكريمة على الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد لما فى الخير لبلدنا الحبيبة، وعلى شعب مصر العظيم بالتقدم والازدهار.

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