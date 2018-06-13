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وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى يهدد بغلق موقع "تويتر"

الأربعاء، 13 يونيو 2018 11:25 ص
وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى يهدد بغلق موقع "تويتر" موقع تويتر
كتب- هاشم الفخرانى
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هدد وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى جلعاد أردان، بغلق موقع التواصل الاجتماعى للتغريدات القصيرة " تويتر"، مالم تستجيب إدارة الموقع للطلب الذى تقدم به لغلق حسابات رسمية لمنظمة الجهاد الإسلامى وحزب الله وحماس.

 

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الطلب تقدم به "أردان" فى إطار مؤتمر دولى لمكافحة الإرهاب، حيث قال إنه لا يعقل أن تدير هذه المنظمات حسابا فى تويتر بشكل علنى، مضيفا أن منح منظمات وصفها بالإرهابية إمكانية العمل بحرية ونشر رسائلها التحريضية عبر تويتر قد يشكل خرقا للقانون الإسرائيلى.

 

وأشار أردان إلى أن تويتر رفضت فى حالات كثيرة إزالة محتويات لتنظيمات إرهابية، لذلك تنجح هذه المنظمات فى توسيع نشاطاتها الإرهابية ونشر دعايتها.

 

 


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