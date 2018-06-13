وزيرة الأمن الداخلى الأمريكى: نوقف يوميا 10 إرهابيين ونمنع دخولهم البلاد

واشنطن (أ ش أ)

أعلنت وزيرة الأمن الداخلى الأمريكى كيرستشن نيلسن أن السلطات توقف يوميا نحو 10 إرهابيين معروفين أو مشتبه بهم وتمنع دخولهم الولايات المتحدة .

وطالبت نيلسن، فى تصريحات لها حسبما أفاد راديو (سوا) الأمريكى اليوم الأربعاء، حكومات الدول الأخرى بضرورة تقديم المعلومات اللازمة بشأن هذه المسألة، مشيرة إلى أن جهود الولايات المتحدة وحدها غير كافية .

وقالت نحن "بحاجة إلى وقف سفر الإرهابيين وتنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم (2396) على وجه السرعة والذى يدعو جميع الدول بتجميع كافة بيانات الاستدال البيولوجى، وتطوير قوائم مراقبة الإرهابيين" .

وأكدت وزيرة الأمن الداخلى الأمريكى أن الولايات المتحدة يمكنها مساعدة بعض الدول على اعتماد الأدوات اللازمة لوقف الهجمات الإرهابية .