video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 13 يونيو 2018 11:31 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

وزيرة الأمن الداخلى الأمريكى: نوقف يوميا 10 إرهابيين ونمنع دخولهم البلاد

الأربعاء، 13 يونيو 2018 09:57 ص
وزيرة الأمن الداخلى الأمريكى: نوقف يوميا 10 إرهابيين ونمنع دخولهم البلاد الشرطة الأمريكية ـ صورة أرشيفية
واشنطن (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلنت وزيرة الأمن الداخلى الأمريكى كيرستشن نيلسن أن السلطات توقف يوميا نحو 10 إرهابيين معروفين أو مشتبه بهم وتمنع دخولهم الولايات المتحدة .

وطالبت نيلسن، فى تصريحات لها حسبما أفاد راديو (سوا) الأمريكى اليوم الأربعاء، حكومات الدول الأخرى بضرورة تقديم المعلومات اللازمة بشأن هذه المسألة، مشيرة إلى أن جهود الولايات المتحدة وحدها غير كافية .

وقالت نحن "بحاجة إلى وقف سفر الإرهابيين وتنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم (2396) على وجه السرعة والذى يدعو جميع الدول بتجميع كافة بيانات الاستدال البيولوجى، وتطوير قوائم مراقبة الإرهابيين" .

وأكدت وزيرة الأمن الداخلى الأمريكى أن الولايات المتحدة يمكنها مساعدة بعض الدول على اعتماد الأدوات اللازمة لوقف الهجمات الإرهابية .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مجلس الشيوخ الأمريكى يثبت وزيرة الأمن الداخلى

ترامب يعين مسئولة فى البيت الأبيض وزيرة للأمن الداخلى

وزيره الامن الداخلى الامريكى

ارهابيين

امريكا

الهجمات الارهابيه

الامم المتحده




لا تفوتك
شركة المترو تعلن مواعيد تشغيل الخطوط الثلاثة فى أيام العيد

شركة المترو تعلن مواعيد تشغيل الخطوط الثلاثة فى أيام العيد

ننشر أسماء الفائزين بجوائز الدولة التشجعية لعام 2017

ننشر أسماء الفائزين بجوائز الدولة التشجعية لعام 2017

اعرف أحوال "الفراعنة" قبل انطلاق المونديال.. أحلام الملايين تتوقف على محمد صلاح.. الحضرى يستعد لكتابة التاريخ.. الننى وفايز يطالبان الجماهير بالمساندة.. وجلسة تصوير "الفيفا" تؤكد ارتفاع الروح المعنوية للمنتخب

اعرف أحوال "الفراعنة" قبل انطلاق المونديال.. أحلام الملايين تتوقف على محمد صلاح.. الحضرى يستعد لكتابة التاريخ.. الننى وفايز يطالبان الجماهير بالمساندة.. وجلسة تصوير "الفيفا" تؤكد ارتفاع الروح المعنوية للمنتخب

أبرز أحداث الحلقة الـ26 من مسلسل "ضد مجهول".. فراس سعيد يرسل ورقة طلاق غادة عبد الرازق.. ودياب يسرق أموال زوج شقيقته من مكتبه.. واتفاق غادة ومحمد جمعة لتسليم قاتل ابنتها

أبرز أحداث الحلقة الـ26 من مسلسل "ضد مجهول".. فراس سعيد يرسل ورقة طلاق غادة عبد الرازق.. ودياب يسرق أموال زوج شقيقته من مكتبه.. واتفاق غادة ومحمد جمعة لتسليم قاتل ابنتها

"الثروة المعدنية" تتسلم 1.1 مليون دولار أرباح منجم السكرى

"الثروة المعدنية" تتسلم 1.1 مليون دولار أرباح منجم السكرى

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة