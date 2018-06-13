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وزارة الأوقاف تكشف حقيقة رفع الآذان الشيعى فى مصر

الأربعاء، 13 يونيو 2018 05:43 م
وزارة الأوقاف تكشف حقيقة رفع الآذان الشيعى فى مصر ارشيفية
كتبت هند مختار
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أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء إنه في ضوء الخبر الذي تردد ومفاده رفع الآذان على الطريقة الشيعية بصوت القارئ المصرى فرج الله الشاذلي، تواصل المركز  مع وزارة الأوقاف، والتي أكدت أن تلك الأنباء غير صحيحة، موضحةً أن هذه الواقعة لم تتم على أرض الكنانة مصر ولا فى مساجدها، مطلقاً، وإنما ترجع إلى عام 2014 عندما سافر القارئ فرج الله الشاذلي إلى دولة (إيران) وهو ليس موظفًا بالأوقاف ولا من العاملين بها.

 

وعندما حدثت هذه الواقعة وانتشرت تم التحقيق مع المذكور في حينها عن طريق نقابة القراء، وتم وقفه من التليفزيون ومنعه من القراءة في المناسبات الدينية التابعة لوزارة الأوقاف، كما تم منعه من القراءة فى مسجد إبراهيم الدسوقي حتى توفي في 2017


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القارئ فرج الله الشاذلي

الشيعة

مصر

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