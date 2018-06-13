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نيابة حلوان تطلب تحريات المباحث حول ضبط 6 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالمعصرة

الأربعاء، 13 يونيو 2018 12:00 ص
نيابة حلوان تطلب تحريات المباحث حول ضبط 6 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالمعصرة كلابش - صورة أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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طلبت نيابة حلوان الجزئية، تحريات مباحث قسم شرطة المعصرة، حول القبض على 6 أشخاص متهمين بالتنقيب عن الآثار فى دائرة القسم، كما أمرت النيابة بإخطار هيئة الآثار، وضبط المتهم الهارب.

 

البداية كانت بورود المقدم إيهاب الصعيدى، رئيس مباحث قسم شرطة المعصرة، معلومات تفيد قيام كل من: "ح.ع"، 30 سنة جزار، و"ا.ح"، عاطل، و"ع.م" 41 سنة سائق، و"ج.ص" 22 سنة عاطل، و"ر.ج" 37 سنة، عاطل و"ا.ع" 44 سنة عاطل، بالتنقيب عن الآثار أسفل عقار.

 

وبإجراء التحريات اللازمة تم التأكد من المعلومات، وبمداهمة المنزل تم القبض عليهم أثناء تنقيبهم عن الآثار وعثر بحوزتهم على أدوات حفر.

 

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر لصالح أحد الأشخاص "هارب"، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.


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