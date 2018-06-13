video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 13 يونيو 2018 12:13 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

ميركل تدعو دول الاتحاد الأوروبى للعمل معا لإيجاد حلول للهجرة غير الشرعية

الأربعاء، 13 يونيو 2018 11:15 ص
ميركل تدعو دول الاتحاد الأوروبى للعمل معا لإيجاد حلول للهجرة غير الشرعية ميركل
برلين (أ ش أ)
إضافة تعليق

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأربعاء، دول الاتحاد الاوروبى إلى العمل معا من أجل إيجاد الحلول لمسألة تدفق المهاجرين غير الشرعيين على أوروبا.

وقالت ميركل فى تصريحات لها - حسبما نقل راديو (سوا) الأمريكى - " اعتقد أن هناك عدة تغيرات يجب أن تتم وذلك بالتشاور فيما بيننا، وأننا بحاجة إلى التغير على نحو عاجل ".

وأعربت عن خشيتها من أن يلحق التدفق الكبير للهجرة غير الشرعية ضررا كبيرا بأوروبا، قائلة أن " مسألة الهجرة غير الشرعية الضخمة هى مسألة ينبغى أن نتصدى لها نحن فى أوروبا من حيث المضمون"، مشددة على ضرورة التمسك بالقوانين الأوروبية فى مسألة الهجرة .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المحافظون بزعامة ميركل: نريد تشديد قواعد الهجرة بعد مقتل ألمانية

ميركل: مجموعة السبع ستصدر موقفا مشتركا حول التجارة

ميركل

الاتحاد الاوروبى

المهاجرين

اوروبا

المانيا




لا تفوتك
شركة المترو تعلن مواعيد تشغيل الخطوط الثلاثة فى أيام العيد

شركة المترو تعلن مواعيد تشغيل الخطوط الثلاثة فى أيام العيد

ننشر أسماء الفائزين بجوائز الدولة التشجعية لعام 2017

ننشر أسماء الفائزين بجوائز الدولة التشجعية لعام 2017

اعرف أحوال "الفراعنة" قبل انطلاق المونديال.. أحلام الملايين تتوقف على محمد صلاح.. الحضرى يستعد لكتابة التاريخ.. الننى وفايز يطالبان الجماهير بالمساندة.. وجلسة تصوير "الفيفا" تؤكد ارتفاع الروح المعنوية للمنتخب

اعرف أحوال "الفراعنة" قبل انطلاق المونديال.. أحلام الملايين تتوقف على محمد صلاح.. الحضرى يستعد لكتابة التاريخ.. الننى وفايز يطالبان الجماهير بالمساندة.. وجلسة تصوير "الفيفا" تؤكد ارتفاع الروح المعنوية للمنتخب

أبرز أحداث الحلقة الـ26 من مسلسل "ضد مجهول".. فراس سعيد يرسل ورقة طلاق غادة عبد الرازق.. ودياب يسرق أموال زوج شقيقته من مكتبه.. واتفاق غادة ومحمد جمعة لتسليم قاتل ابنتها

أبرز أحداث الحلقة الـ26 من مسلسل "ضد مجهول".. فراس سعيد يرسل ورقة طلاق غادة عبد الرازق.. ودياب يسرق أموال زوج شقيقته من مكتبه.. واتفاق غادة ومحمد جمعة لتسليم قاتل ابنتها

"الثروة المعدنية" تتسلم 1.1 مليون دولار أرباح منجم السكرى

"الثروة المعدنية" تتسلم 1.1 مليون دولار أرباح منجم السكرى

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة