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الأربعاء، 13 يونيو 2018 10:30 ص
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مقطوعة موسيقية لموتسارت من بين مئات المقتنيات فى مزادات بباريس

الأربعاء، 13 يونيو 2018 10:08 ص
مقطوعة موسيقية لموتسارت من بين مئات المقتنيات فى مزادات بباريس موتسارت
رويترز
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سيكون بوسع هواة الاقتناء فرصة شراء مقطوعة موسيقية لموتسارت وخطاب من فنسنت فان جوخ بين مئات القطع التى ستعرض فى مزادات هذا الشهر لمقتنيات مؤلفين موسيقيين وفنانين وكتاب.

وستعرض المقتنيات للبيع فى باريس ضمن سلسلة من المزادات التى تهدف إلى بيع مجموعة من الأعمال الفنية والموسيقية والأدبية تبلغ 130 ألف قطعة تملكها مجموعة أريستوفيل الفرنسية التى تأسست عام 1990 وقامت بجمع أموال من مستثمرين مقابل حصة فى المقتنيات.

وأعلنت المجموعة إفلاسها فى 2015 وخضع مؤسسها جيرار ليرتييه لتحقيق فى اتهامات بالاحتيال وهو ما ينفيه.

وكان أول مزاد جرى فى ديسمبر وستبدأ الجولة الثانية من المزادات هذا الأسبوع وتشير التقديرات إلى أن مقطوعة موتسارت ستجلب ما بين 120 ألفا و150 ألف يورو (141500 و177000 دولار) بينما من المتوقع أن يباع خطاب يضم رسومات من فان جوخ لصديقه أنتون فان رابارد بسعر يتراوح بين 250 ألفا و300 ألف يورو.

وقال كلود أجوت من دار أجوت للمزادات "السوق تنتظر عمليات البيع هذه لأن أريستوفيل اشترت كل شئ منذ عدة سنوات"، وتابع "الآن كل هذه الأعمال متاحة مرة أخرى لذا الناس سعداء أولا لأن بإمكانهم رؤيتها فى عدد من المعارض ثم المزايدة عليها وربما اقتنائها".

 

 


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