مقتل 2 من عناصر داعش فى غارات جوية شرق أفغانستان

كابول (أ ش أ)

قتل مسلحان على الأقل تابعان لتنظيم داعش فى غارات جوية نفذت فى ولاية كونار شرق أفغانستان.

وذكرت وزارة الدفاع الأفغانية، وفقا لوكالة أنباء خاما برس الأفغانية، أن الضربات الجوية نُفذت فى محيط حى واتابوت، دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل.

ولم تعلق الجماعات المناهضة للحكومة الافغانية والجماعات الإرهابية بينهم الموالون لداعش على التقرير حتى الآن.

وتشن القوات الأمريكية المتمركزة فى أفغانستان غارات جوية بصورة منتظمة فى محاولة لمنع التنظيم الإرهابى من توسيع نطاق نفوذه فى الدولة.