مطار القاهرة يشهد ذروة تشغيل الرحلات المتجهة للمدن السياحية المصرية

يشهد مطار القاهرة ذروة تشغيل الرحلات المتجهة إلى المدن الساحلية والسياحية المصرية لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك بعد تقديم الشركة الوطنية مصر للطيران العديد من العروض على حجز تذاكر السفر للمدن السياحية المصرية فى إطار خطة الشركة لتنشيط السياحة الداخلية.

وشهد مطار القاهرة الدولى اليوم الأربعاء مغادرة نحو 2671 سائحا مصريا وعربيا وأجنبيا على متن 29 رحلة داخلية متوجهين إلى شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم لقضاء إجازاتهم والاستمتاع بسواحلها.

وقامت فرق العلاقات العامة بمطار القاهرة وشركة مصر للطيران بتنسيق وتنفيذ خطة لتسهيل إجراءات سفر الركاب وتوجيههم نحو بوابات السفر وتقديم كافة الخدمات لهم.

وشهدت جميع الرحلات التى أقلعت من مطار القاهرة انتظامًا فى مواعيد الإقلاع حسب جدول التشغيل الخاصة بكل رحلة.