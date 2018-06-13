مصر للطيران تسير 4 رحلات شارتر إلى روسيا لنقل 650 مشجعا للمنتخب

كتبت رحاب نبيل

تسير شركة مصر للطيران اليوم الأربعاء، 4 رحلات شارتر إلى روسيا، لنقل 650 مشجعا مصريا للمنتخب القومى، لمؤازرته فى بداية مشواره بكأس العالم أمام منتخب الأوروجواى، وتقام المباراة عصر الجمعة ضمن مباريات المجموعة الأولى.

تستقبل سلطات المطار الجماهير المغادرة إلى روسيا بمبنى الركاب رقم "2" ، ويتم إنهاء إجراءات سفرهم على الرحلات التى تقلع فى مواعيد مختلفة ابتداء من صباح اليوم الخميس، ضمن الجسر الجوى الذى تنظمه الشركة لنقل حوالى 3 آلاف مشجع على متن 19 رحلة شارتر، بالإضافة إلى الرحلات الأساسية.