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مصر للطيران تسير 4 رحلات شارتر إلى روسيا لنقل 650 مشجعا للمنتخب

الأربعاء، 13 يونيو 2018 12:24 م
مصر للطيران تسير 4 رحلات شارتر إلى روسيا لنقل 650 مشجعا للمنتخب مصر للطيران - صورة أرشيفية
كتبت رحاب نبيل
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تسير شركة مصر للطيران اليوم الأربعاء، 4 رحلات شارتر إلى روسيا، لنقل 650 مشجعا مصريا للمنتخب القومى، لمؤازرته فى بداية مشواره بكأس العالم أمام منتخب الأوروجواى، وتقام المباراة عصر الجمعة ضمن مباريات المجموعة الأولى.
 
تستقبل سلطات المطار الجماهير المغادرة إلى روسيا بمبنى الركاب رقم "2" ، ويتم إنهاء إجراءات سفرهم على الرحلات التى تقلع فى مواعيد مختلفة ابتداء من صباح اليوم الخميس، ضمن الجسر الجوى الذى تنظمه الشركة لنقل حوالى 3 آلاف مشجع على متن 19 رحلة شارتر، بالإضافة إلى الرحلات الأساسية.

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المنتخب

روسيا




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