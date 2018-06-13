"مصر للسياحة": 95% ارتفاعا بحجوزات الفنادق تزامنا مع عيد الفطر

كتب عبد الحليم سالم

قال رشاد رفاعى رئيس شركة مصر للسياحة، إن الشركة نظمت برامج مختلفة للأفراد والمجموعات فى الأماكن والمنتجعات السياحية، منها "شرم الشيخ، الغردقة، مرسى مطروح، والإسكندرية"، إضافة إلى برامج سياحة اليوم الواحد، برحلات إلى "الفيوم والعين السخنة"، خلال إجازات عيد الفطر المبارك، لتنشيط السياحة الداخلية.

وأشار فى بيان له اليوم الأربعاء، إلى أن نسبة الاشغالات بلغت نحو 95 % فى فندقى الشركة ببورسعيد والاسكندرية، إضافة إلى إقبال المصريين خلال العيد على منتجع مجاويش بالغردقة التابع للشركة أيضًا والذى ينظم برامج خاصة وعروض جديدة خلال العيد، ليصل الإشغال به إلى نسبة عالية، إضافة إلى المطاعم العائمة بالمعادى "النايل كريستال"، والتى تنظم رحلات نيلية صباحية ومسائية للكبار وأخرى للاطفال صباحًا، وبروتوكول التعاون مع محافظة بنى سويف لتنظيم رحلات سياحية إلى الأماكن الأثرية والسياحية بالمحافظة، والتى تشهد حاليًا إقبالا كبيرا من المواطنين على زيارتها واهتمام المحافظ شخصيا بالسياحة للمحافظة.

وفى سياق منفصل، أكد رشاد رفاعى، أن تعاقد مصر للسياحة مع وزارة الشباب لنقل وفود الشباب المشاركين فى برنامج دعم السياحة الداخلية بشرم الشيخ والأقصر وأسوان حقق انتعاشة فى قطاع النقل بالشركة، حيث يتم حاليًا نقل نحو 2500 شاب أسبوعيًا، لافتًا إلى أن الشركة انتهت من مفاوضات مع الجانب الهندى للحصول على قرض لشراء 30 أتوبيس ومينى باص سياحى فاخر لضمه إلى أسطول النقل بالشركة.

وأضاف أن الشركة انتهت من جميع الإجراءات والالتزامات والترتيبات مع الهند عن طريق وازرة الاستثمار والتعاون الدولى والشركة فى انتظار تنفيذ الجانب الهندى لمنح القرض وعملية الشراء.

وأشار إلى أن ذلك يأتى فى إطار خطة تطوير قطاع النقل السياحى بالشركة ونجاح عمليات التحديث المستمر والتى كان آخرها العام الماضى.

وكانت الشركة قد تسلمت فى العام الماضى 10 أتوبيسات سياحية فاخرة وضمتها إلى أسطول النقل وبلغ ثمنها نحو 18 مليون جنيه سددتها الشركة نقدًا.

ويذكر أن اسطول النقل بالشركة يضم حاليًا أحدث طرازات و موديلات السيارات ،وسوف يصل عدد اسطول النقل بعد شراء السيارات الجديدة نحو 105 سيارة.