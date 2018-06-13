video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 13 يونيو 2018 10:29 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

مصرع طفل صعقا بالكهرباء فى المنوفية

الأربعاء، 13 يونيو 2018 09:51 ص
مصرع طفل صعقا بالكهرباء فى المنوفية اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية
المنوفية - محمود شاكر
إضافة تعليق
أنهى مبرد مياه حياة طفل، إثر إصابته بصعق كهربائى عقب ملامسته لأحد الاسلاك المكشوفة به، بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية.
 
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، اخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد باستقبال مستشفى جراحات اليوم الواحد الطفل "م س ا" 5 سنوات جثة هامدة.
 
وبالانتقال والفحص وسؤال والدته "ن ش م" ربة منزل أفادت بوفاة ابنها نتيجة الصعق بالكهرباء لملامسته أحد الأسلاك المكشوفة بمبرد مياه أمام المنزل، ونفت الشبهة الجنائية.
 
وبسؤال والده أكد بمضمون ما جاء بأقوال زوجته وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن سبب الوفاة صعق كهربائى ولا توجد شبهة جنائية وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم .
 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الكفن ينهى خصومة ثأرية بجلسة صلح فى المنوفية

اخبار مصر

أشمون

طفل

المنوفية

صعق كهربائى

اخبار الحوادث




لا تفوتك
شركة المترو تعلن مواعيد تشغيل الخطوط الثلاثة فى أيام العيد

شركة المترو تعلن مواعيد تشغيل الخطوط الثلاثة فى أيام العيد

ننشر أسماء الفائزين بجوائز الدولة التشجعية لعام 2017

ننشر أسماء الفائزين بجوائز الدولة التشجعية لعام 2017

اعرف أحوال "الفراعنة" قبل انطلاق المونديال.. أحلام الملايين تتوقف على محمد صلاح.. الحضرى يستعد لكتابة التاريخ.. الننى وفايز يطالبان الجماهير بالمساندة.. وجلسة تصوير "الفيفا" تؤكد ارتفاع الروح المعنوية للمنتخب

اعرف أحوال "الفراعنة" قبل انطلاق المونديال.. أحلام الملايين تتوقف على محمد صلاح.. الحضرى يستعد لكتابة التاريخ.. الننى وفايز يطالبان الجماهير بالمساندة.. وجلسة تصوير "الفيفا" تؤكد ارتفاع الروح المعنوية للمنتخب

أبرز أحداث الحلقة الـ26 من مسلسل "ضد مجهول".. فراس سعيد يرسل ورقة طلاق غادة عبد الرازق.. ودياب يسرق أموال زوج شقيقته من مكتبه.. واتفاق غادة ومحمد جمعة لتسليم قاتل ابنتها

أبرز أحداث الحلقة الـ26 من مسلسل "ضد مجهول".. فراس سعيد يرسل ورقة طلاق غادة عبد الرازق.. ودياب يسرق أموال زوج شقيقته من مكتبه.. واتفاق غادة ومحمد جمعة لتسليم قاتل ابنتها

"الثروة المعدنية" تتسلم 1.1 مليون دولار أرباح منجم السكرى

"الثروة المعدنية" تتسلم 1.1 مليون دولار أرباح منجم السكرى

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة