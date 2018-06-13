مصرع طفل صعقا بالكهرباء فى المنوفية

المنوفية - محمود شاكر

أنهى مبرد مياه حياة طفل، إثر إصابته بصعق كهربائى عقب ملامسته لأحد الاسلاك المكشوفة به، بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، اخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد باستقبال مستشفى جراحات اليوم الواحد الطفل "م س ا" 5 سنوات جثة هامدة.

وبالانتقال والفحص وسؤال والدته "ن ش م" ربة منزل أفادت بوفاة ابنها نتيجة الصعق بالكهرباء لملامسته أحد الأسلاك المكشوفة بمبرد مياه أمام المنزل، ونفت الشبهة الجنائية.

وبسؤال والده أكد بمضمون ما جاء بأقوال زوجته وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن سبب الوفاة صعق كهربائى ولا توجد شبهة جنائية وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم .