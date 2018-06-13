محكمة فرنسية تقضى بسجن 3 شبان حاولوا الالتحاق بداعش فى سوريا

(أ ف ب)

أصدرت محكمة فرنسية أحكاما بالسجن لفترات تتراوح بين 5 و9 سنوات بحق ثلاثة شبان من شرق فرنسا لمحاولتهم الالتحاق بالمسحلين فى سوريا بعيد الاعتداءات التى أدمت باريس فى 2015 والتى كانوا على معرفة بأحد الانتحاريين الذين نفذوها.

والمدانون الثلاثة هم ألبيرين س. (22 عاما) ومصطفى س. (26 عاما) وسعيد ي. (32 عاما) ويتحدرون من مدينة واحدة تقع بالقرب من ستراسبورغ (شرق) وكانوا يدورون منذ سنوات فى فلط خلية جهادية فى الألزاس.

ودانت المحكمة الشبان الثلاثة بتهمة تأليف عصبة أشرار بقصد تنفيذ جرائم إرهابية، وحاول المدانون الثلاثة السفر إلى سوريا فى مايو 2016 وقد غادروا بالفعل بلدهم ولكنهم اضطروا للعودة أدراجهم لما وصلوا إلى الحدود النمسوية-السلوفينية بسبب عدم حيازة أحدهم أوراقه الثبوتية.

وقالت المدعية العامة فى مرافعتها الختامية إن "الذهاب بقصد الالتحاق بتنظيم داعش بعد نوفمبر 2015 يعنى التضامن بالكامل مع الفظائع التى ارتكبها" التنظيم و"الرعب والترويع" اللذين زرعهما فى فرنسا فى 2015.

وطلبت المدعية العامة إنزال عقوبات مشددة بالمتهمين الذين "من غير الممكن أنهم لم يعرفوا" ما الذى كانوا بصدده.

وحكمت المحكمة على ألبيرين س. ومصطفى س. بالسجن لمدة تسع سنوات وثمانى سنوات على التوالي، كونهما من أصحاب السوابق، وأرفقت الحكم بشرط عدم إطلاق سراح أى منهما تحت أى ظرف قبل قضائه ثلثى فترة العقوبة خلف القضبان.

وأوضحت المحكمة أن عقوبة المدان الأول أتت أشد من عقوبة رفيقه كونه اعترف بأنه سبق له وأن زار فى 2014 سوريا حيث دربته جماعة جهادية على حمل السلاح.

أما المدان الثانى مصطفى س. فقد حاول من جهته السفر إلى سوريا فى ديسمبر 2013 ولكن عائلته منعته فى اللحظة الأخيرة من تنفيذ مخططه.

وكان الشاب يحاول فى حينه السفر إلى سوريا مع صديق طفولته فؤاد محمد العقاد الذى سافر يومها لوحده إلى "أرض الخلافة" قبل أن يعود إلى بلده ويشارك مع مجموعة من الانتحاريين فى تنفيذ الاعتداءات التى ادمت باريس فى نوفمبر 2015. ويومها كان العقاد أحد الانتحاريين الذين هاجموا مسرح باتاكلان الباريسي.

ومن بين المدانين الثلاثة رأفت المحكمة بحال سعيد ي. إذ قضت بسجنه خمس سنوات فقط مع امكانية اطلاق سراحه فى أى وقت، وذلك بعدما اعتبرته أكثر اندماجا من رفيقيه فى المجتمع الفرنسى وأقل تأثرا منهما بالفكر الجهادى كونه التحق بالمسحلين فى وقت متأخر بالمقارنة معهما.

وتصل العقوبة القصوى للتهم التى دين بها الشبان الثلاثة إلى السجن لمدة 10 سنوات، وأمام المدانين مهلة 10 أيام لاستئناف الحكم.