محافظ القاهرة: منظومة جديدة للنظافة تنقذ الأحياء من الغرق فى تلال القمامة

كتب سيد الخلفاوى

قال المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، أنه كان لابد من تطبيق منظومة جديدة للنظافة خاصة بعد إنتهاء عقود الشركات الأجنبية، وإلا بقيت الأحياء عشرات السنين غارقة في تلال القمامة.

وقال عبد الحميد، فى تصريح له، إن أجهزة المحافظة واجهت بعض الصعوبات فى تطبيق منظومة النظافة الجديدة، وأهمها إقناع مجلس الوزراء بها، مشيرًا إلى أنه تم اعتماد 300 مليون جنيه لمحافظة القاهرة لشراء معدات نظافة جديدة لدعم المنظومة الجديدة.

وأوضح محافظ القاهرة، أن المنظومة الجديدة تم تطبيقها حتى الآن في أحياء (المعادي – طرة – النزهة – الوايلي – باب الشعرية وغيرها)، وتم تطبيقها مؤخرا فى حى النزهة، مشيرًا إلى أن المنظومة الجديدة تعتمد على الجمع السكنى من المنازل، وتكثيف ورديات العمل الصباحية والمسائية.