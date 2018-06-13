محافظة القاهرة: توفير 500 علبة كعك لتوزيعها على سكان العشوائيات

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء محمد أيمن عبد التواب نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الغربية والشمالية، أنه تم التنسيق مع أحد الائتلافات والدكتور حسام فودة رئيس المجلس​ المصرى لحقوق العمال والفلاحين والمرأة، لتوفير 500 علبة كحك العيد لتوزيعهم على أهالى منشية ناصر والمناطق العشوائية كنوع من التهنئة بالعيد وتوفير النفقات عليهم.

وأضاف نائب محافظ القاهرة، لـ"اليوم السابع"، انه سيتم توفير علبة كعك العيد بسيارات مكافحة الغلاء المنتشرة فى المنطقتين الغربية والشمالية، بالإضافة الى توفيرها فى معارض السلع الغذائية، بأسعار مخفضة ليصل سعر العلبة 30 جنيه.

وقال نائب المحافظ إن ذلك يأتى فى اطار السعى للتخفيف عن كاهل المواطن محدود الدخل والفقراء، بالتنسيق مع رجال أعمال.