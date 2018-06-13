محافظة القاهرة: توصيل الغاز الطبيعى لـ2.3 مليون وحدة.. و111 ألفا لم يتعاقدوا

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت محافظة القاهرة، أنه تم الانتهاء من توصيل خدمة الغاز الطبيعى لـ2.3 مليون وحدة سكنية على مستوى المحافظة، بالتنسيق مع وزارة البترول، وما يتبعها من شركات توزيع الغاز الطبيعى، وذلك لرفع المعاناه عن المواطنين للحصول على إسطوانة البوتاجاز.

وأضافت محافظة القاهرة، فى بيان لها، أنه تم حصر للمناطق التى تم تنفيذ شبكات أرضية بها لخدمة العقارات ولم يتم التعاقد من العملاء بتلك العقارات، واتضح أنه يوجد 111 ألف عميل لم يتعاقدوا بتلك المناطق على الرغم من توصيل الشبكات لها.

وقالت المحافظة، إن المناطق التى بها خدمة الغاز الطبيعى ولم يتم التعاقد من قبل المواطنين هى "عين شمس، المطرية، مصر الجديدة، مدينة نصر، حلون، الزيتون، الزاوية الحمراء، دار السلام، العباسية، شبرا، المرج، المعصرة، الشرابية".

وطالبت المحافظة المواطنين الذين لم يتعاقدوا بتلك المناطق التوجه لأقرب مقر لشركات توصيل الغاز الطبيعى والتعاقد على توصيل الغاز الطبيعى للاستفادة من التيسيرات التى تقدمها شركات الغاز الطبيعى فى التعاقد.