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للمسافرين إلى روسيا.. "الدولار" وسيلة الحصول على العملة الروسية "الروبل"

الأربعاء، 13 يونيو 2018 12:35 م
للمسافرين إلى روسيا.. "الدولار" وسيلة الحصول على العملة الروسية "الروبل" الروبل الروسى
كتبت: دانه الحديدى
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تنطلق غدا الخميس، فاعليات بطولة كأس العالم فى روسيا، فيما يلعب المنتخب المصرى أولى مبارياته بعد غد الجمعة 15 يونيو، أمام منتخب الأوروجواى، فى الوقت الذى يتواصل سفر المشجعين المصريين إلى الأراضى الروسية، لمؤازرة المنتخب فى مبارياته بالمدن الروسية المختلفة.

 

وخلال الأيام الأخيرة، برزت أهمية العملة الروسية "الروبل الروسى"، العملة الرسمية المعتمدة لدولة روسيا الاتحادية، والتى تتم بها كافة التعاملات داخل الأراضى الروسية، خاصة مع رغبة المسافرين فى معرفة كيفية الحصول على الروبل الروسى، وإن كان متوافرا فى البنوك المصرية أم لا.

 

وفى هذا التقرير، ينشر "اليوم السابع" كافة المعلومات الخاصة بالروبل الروسى وكيفية الحصول عليه، وقيمته مقابل الجنيه المصرى والدولار الأمريكى.

 

الروبل الروسى
الروبل الروسى

 

هل الروبل الروسى متوافر فى مصر؟

يعد هذا هو السؤال الأهم الذى يتبادر إلى ذهن المسافرين إلى روسيا، والإجابة عليه تتلخص فى أن "العملة الروسية" ليست متوفرة فى البنوك المصرية، لأنها ليست من العملات الرئيسية التى تتعامل عليها البنوك المصرية.

 

كيف يتمكن الحصول على الروبل الروسى فى ظل عدم توافره بالبنوك المصرية؟

يتم الحصول على الروبل الروسى داخل الأراضى الروسية، حيث يسمح للمسافرين بالحصول على مبلغ مالى بالدولار الأمريكى، وتحويله إلى الروبل الروسى خلال فترة التواجد بروسيا، وفى حالة تبقى مبلغ من الروبل مع المسافرين عند انتهاء فترة السفر، يمكن إعادة تحويل الروبل إلى دولار مرة أخرى قبل العودة إلى مصر.

 

 هل يوجد مبلغ مالى محدد من الدولار الأمريكى يمكن الحصول عليه قبل السفر؟

تسمح البنوك المصرية بمنح المسافرين مبلغ مالى بمتوسط 1500 دولار أمريكى للفرد، بشرط وجود المستندات التى تثبت السفر، بينها تذكرة الطيران والتأشيرة، أو الـ"Fan ID" الذى يشترط استخراجه لحضور المباريات.

 

هل يمكن التعامل داخل الأراضى الروسية بكروت الأئتمان؟

بالطبع، مع إضافة نسبة متوسطها 3% على تدبير الدولار عند استخدام الكارت فى الدفع للمشتريات فى روسيا.

 

كم تبلغ قيمة الروبل الروسى مقابل الدولار الأمريكى؟

ويبلغ سعر الدولار الأمريكى الواحد، وفقا لأخر تحديثات أسعار العملة عالميا اليوم الأربعاء، 60.95 روبلا روسيا، فيما يبلغ سعر الروبل الروسى 0.0159 دولار.

 

كم تبلغ قيمة الروبل الروسى مقابل الجنيه المصرى؟

رغم أن الروبل الروسى غير متوفر فى مصر، لكن مقارنته بالجنيه المصرى يساعد المسافرين على احتساب قيمة العملة، ويبلغ سعر الجنيه المصرى الواحد 3.52 روبلا روسيا، فيما يبلغ سعر الروبل الروسى 0.28 جنيه.

 

ما هى فئات العملة الروسية؟

 

فئات عملة الروبل الروسى الورقية
فئات عملة الروبل الروسى الورقية

 

يصدر من عملة "الروبل" عملات معدنية، وذلك فى فئات "1، 2، 5، 10" روبل، فيما  تصدر العملات الورقية من الروبل فى 6 فئات، وهى "5 ، 10 ، 50 ، 100 ، 500 ، 1000 ، 5000" روبل، كذلك يضم الروبل الواحد 100 "كوبيك"، وهى العملة التى تصدر بشكل عملات معدنية، تضم فئات "1، 5، 10، 50" كوبيك

 

 

شعار الروبل الروسى
شعار الروبل الروسى

 

وتعد العملة الروسية من العملات منخفضة القيمة عالميا، حيث يرجع انخفاض قيمة الروبل الروسى إلى مجموعة من الأزمات الاقتصادية الطاحنة التى عصفت بروسيا خلال العشرين عاما الأخيرة، انتهت بإعلان روسيا تحرير سعر صرف عملتها الرسمية  الروبل فى نوفمبر 2014.

 


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