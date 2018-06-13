لجنة لمعاينة أراضى الدولة فى المطرية لفحص تقنينها

كتب سيد الخلفاوى

ترأس اللواء خالد المحمدى رئيس حى المطرية، لجنة لمعاينة حالات الأراضى المطلوب تقنينها على الطبيعة، لبيان حالتها لتقنين وضعها وعمل استمارات الفحص، حيث تم معاينة القطعة الكائنة 37 شارع على حسن بالمطرية، والقطعة 46 شارع الملك المعز، وتبين أن العقار الكائن بها مكون من دور أرضى و13 دور متكرر بمسطح 210 متر.

وفى سياق آخر، أكد رئيس حى المطرية أنه بناءا على الشكاوى المتعددة من المواطنين بشأن انتشار الكلاب الضالة وتعرض بعض الأهالى للعقر من هذة الكلاب قامت إدارة الطب البيطرى، بحملة على شارع ترعة الجبل وشارع جعفر والتى تم مكافحة الكلاب بهذة المنطقة.

وقال المحمدى إنه فى إطار القضاء على الإشغالات نفذت شرطة مرافق الحى وإدارة الإشغالات والمتابعة بحملة اشغالات على شارع ترعة الإسماعلية وتم رفع العديد من الإشغالات وتحرير محاضر للمخالفين وتسليم الحرز مخزن الحى.