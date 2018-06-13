قطر تستفز الرباعى العربى وتعيين سفيرا "فوق العادة" فى إيران

كتبت إسراء أحمد فؤاد

عين النظام القطرى سفيرا فى إيران بأعلى مرتبة دبلوماسية فى مراتب السفراء المتعارف عليها دوليا، فى خطوة جديدة تخالف مطالب الرباعى العربى (مصر والسعودية والامارات والبحرين) فى خفض مستوى العلاقات مع طهران.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية، أصدر الأمير تميم بن حمد آل ثانى، مرسوما أميريا بتعيين محمد حمد سعد الفهيد الهاجرى سفيرا "فوق العادة" مفوضا لدى إيران، بعد أن شغل المنصب سابقا فى كل من اليمن وليبيا واليونان.

ويعتبر مصطلح "سفير فوق العادة" أعلى مرتبة دبلوماسية فى مراتب السفراء، وتمنح لشخص مكلف بمهام خاصة لبلده لدى بلدان أخرى أو منظمات دولية، وتعطى له إمكانيات استثنائية لأداء مهامه. وهو مصطلح قانونى يعنى الترخيص للسفير بإبرام اتفاقيات باسم الدولة أو الهيئة التى يمثلها.

وكانت قد قد استأنفت قطر العلاقات الدبلوماسية مع إيران فى أغسطس 2017، وأعادت سفيرها "على بن أحمد على السليطى" وذلك بعد 20 شهر من سحبه فى يناير2016 إلى جانب عدد من دول مجلس التعاون الخليجى بعد اعتداء متظاهرين إيرانيين على مبنى السفارة السعودية وقنصليتها فى مدينة مشهد، وإحراق مبنى السفارة.

ويرى مراقبون، أن هذه الخطوة، من شأنها التصعيد فى الأزمة العربية، التى اندلعت يونيو 2017، حيث ضرب تميم بمطالب الرباعى العربى عرض الحائط، تلك المطالب التى دعت قطر لخفض التمثيل الدبلوماسى مع إيران، وإغلاق البعثات الدبلوماسية الإيرانية فى قطر، وطرد عناصر الحرس الثورى من قطر.